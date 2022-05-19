Психолог рассказала об опасности адреналиновой зависимости

19 мая 2022 в 09:01 Размер текста - 17 +

Люди, зависимые от адреналина, выбирают профессии, связанные с опасностью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Адреналиновая зависимость может приводить человека к саморазрушению и опасному для окружающих поведению. Об этом в беседе с URA.RU рассказала клинический психолог, член Российского психологического общества Маргарита Дворкина. «Есть такой феномен, как адреналиновая зависимость. Такие люди любят экстремальные виды спорта, вождение с нарушением ПДД. Для них может быть характерно саморазрушительное поведение, например, злоупотребление запрещенными веществами, либо отношения с абьюзивным партнером. Такая зависимость связана с многими факторами, такими как характер человека, прошлый опыт, возможно, психогенетика. У ребенка в абьюзивной семье тоже подскакивает адреналин и кортизол. В будущем это может вести к адреналиновой зависимости. Он привык к таким всплескам и будет их дальше искать, но неизвестно, в социально приемлемом варианте или нет», — сказала Маргарита Дворкина. Люди с адреналиновой зависимостью часто выбирают профессии, связанные с опасностью, отметила психолог. «Это сотрудники реанимации, медицины катастроф, сотрудники силовых структур. Люди интегрировали свою увлеченность адреналином, и у них это получается», — объяснила эксперт. По ее словам, главное, чтобы человек с адреналиновой зависимостью осознавал свои действия, не нарушал чужие права и не подвергал опасности окружающих.

Адреналиновая зависимость может приводить человека к саморазрушению и опасному для окружающих поведению. Об этом в беседе с URA.RU рассказала клинический психолог, член Российского психологического общества Маргарита Дворкина. «Есть такой феномен, как адреналиновая зависимость. Такие люди любят экстремальные виды спорта, вождение с нарушением ПДД. Для них может быть характерно саморазрушительное поведение, например, злоупотребление запрещенными веществами, либо отношения с абьюзивным партнером. Такая зависимость связана с многими факторами, такими как характер человека, прошлый опыт, возможно, психогенетика. У ребенка в абьюзивной семье тоже подскакивает адреналин и кортизол. В будущем это может вести к адреналиновой зависимости. Он привык к таким всплескам и будет их дальше искать, но неизвестно, в социально приемлемом варианте или нет», — сказала Маргарита Дворкина. Люди с адреналиновой зависимостью часто выбирают профессии, связанные с опасностью, отметила психолог. «Это сотрудники реанимации, медицины катастроф, сотрудники силовых структур. Люди интегрировали свою увлеченность адреналином, и у них это получается», — объяснила эксперт. По ее словам, главное, чтобы человек с адреналиновой зависимостью осознавал свои действия, не нарушал чужие права и не подвергал опасности окружающих.