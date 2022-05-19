Психолог рассказала об опасности адреналиновой зависимости

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация вертолета медицины катастроф. Челябинск, пострадавший, манекен, вертолет медицины катастроф
Люди, зависимые от адреналина, выбирают профессии, связанные с опасностью Фото:

Адреналиновая зависимость может приводить человека к саморазрушению и опасному для окружающих поведению. Об этом в беседе с URA.RU рассказала клинический психолог, член Российского психологического общества Маргарита Дворкина.

«Есть такой феномен, как адреналиновая зависимость. Такие люди любят экстремальные виды спорта, вождение с нарушением ПДД. Для них может быть характерно саморазрушительное поведение, например, злоупотребление запрещенными веществами, либо отношения с абьюзивным партнером. Такая зависимость связана с многими факторами, такими как характер человека, прошлый опыт, возможно, психогенетика. У ребенка в абьюзивной семье тоже подскакивает адреналин и кортизол. В будущем это может вести к адреналиновой зависимости. Он привык к таким всплескам и будет их дальше искать, но неизвестно, в социально приемлемом варианте или нет», — сказала Маргарита Дворкина.

Люди с адреналиновой зависимостью часто выбирают профессии, связанные с опасностью, отметила психолог. «Это сотрудники реанимации, медицины катастроф, сотрудники силовых структур. Люди интегрировали свою увлеченность адреналином, и у них это получается», — объяснила эксперт. По ее словам, главное, чтобы человек с адреналиновой зависимостью осознавал свои действия, не нарушал чужие права и не подвергал опасности окружающих.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU
Подписаться
Адреналиновая зависимость может приводить человека к саморазрушению и опасному для окружающих поведению. Об этом в беседе с URA.RU рассказала клинический психолог, член Российского психологического общества Маргарита Дворкина. «Есть такой феномен, как адреналиновая зависимость. Такие люди любят экстремальные виды спорта, вождение с нарушением ПДД. Для них может быть характерно саморазрушительное поведение, например, злоупотребление запрещенными веществами, либо отношения с абьюзивным партнером. Такая зависимость связана с многими факторами, такими как характер человека, прошлый опыт, возможно, психогенетика. У ребенка в абьюзивной семье тоже подскакивает адреналин и кортизол. В будущем это может вести к адреналиновой зависимости. Он привык к таким всплескам и будет их дальше искать, но неизвестно, в социально приемлемом варианте или нет», — сказала Маргарита Дворкина. Люди с адреналиновой зависимостью часто выбирают профессии, связанные с опасностью, отметила психолог. «Это сотрудники реанимации, медицины катастроф, сотрудники силовых структур. Люди интегрировали свою увлеченность адреналином, и у них это получается», — объяснила эксперт. По ее словам, главное, чтобы человек с адреналиновой зависимостью осознавал свои действия, не нарушал чужие права и не подвергал опасности окружающих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...