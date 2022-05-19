Суд и мэрия хотели лишить жителя ЯНАО жилья

20 мая 2022 в 10:26 Размер текста - 17 +

Власти не хотели переселять местного жителя из аварийного жилья Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мэрия Лабытнанги отказала в переселении из аварийного жилья местному жителю, заплатив ему только выкупную стоимость в размере 420 тысяч рублей. Суд также встал на сторону городских властей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО. «Таким образом, гражданин, наряду с правом получения выкупной цены за изымаемое аварийное помещение, имел право на предоставление пригодного для проживания жилого помещения. Вопреки позиции прокурора суд удовлетворил требования органа местного самоуправления», — говорится в сообщении. Однако прокуратура подала апелляцию и выиграла дело. Сейчас мужчина живет в новой квартире, предоставленной мэрией. В мэрию был направлен запрос с просьбой предоставить комментарий по данной ситуации. Ответ на момент публикации получен не был. Ранее сообщалось, что мэрия Лабытнанги не могла расселить аварийный многоквартирник. Решать проблему пришлось также в суде.

Мэрия Лабытнанги отказала в переселении из аварийного жилья местному жителю, заплатив ему только выкупную стоимость в размере 420 тысяч рублей. Суд также встал на сторону городских властей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО. «Таким образом, гражданин, наряду с правом получения выкупной цены за изымаемое аварийное помещение, имел право на предоставление пригодного для проживания жилого помещения. Вопреки позиции прокурора суд удовлетворил требования органа местного самоуправления», — говорится в сообщении. Однако прокуратура подала апелляцию и выиграла дело. Сейчас мужчина живет в новой квартире, предоставленной мэрией. В мэрию был направлен запрос с просьбой предоставить комментарий по данной ситуации. Ответ на момент публикации получен не был. Ранее сообщалось, что мэрия Лабытнанги не могла расселить аварийный многоквартирник. Решать проблему пришлось также в суде.