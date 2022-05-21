Челябинский депутат назвал бредом уничтожение компьютеров

Алексей Беседин считает, что уничтожение техники — пустая трата денег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Конфискованные компьютеры из игровых залов можно было передать в сельские библиотеки, школы или малоимущим семьям, а не давить бульдозером. Об этом заявил в соцсетях руководитель фракции ЛДПР в региональном ЗСО Алексей Беседин.

«Компьютеры, которые могли бы пойти в сельские библиотеки или школы, в малоимущие семьи, просто желающим, быть проданными — раздавили. Бредовая ситуация», — заявил Беседин в telegram-канале региональной фракции ЛДПР.

Депутат добавил, что уже выступал против уничтожения конфискованных продуктов, но тогда его оппоненты аргументировали это тем, что овощи и фрукты, а также мясо и рыба могли быть отравлены. По его мнению, сейчас им будет нечем возразить.

«Служба судебных приставов информирует о ликвидации, но не пишет о том, в какую сумму было оценено все это работоспособное добро. Из новости УФССП: „Особо отмечается, что в результате уничтожения образовалась бесформенная масса и мусор“. С учетом нынешних цен даже на б/у технику — деньги, превращенные в мусор, приличные», — комментирует Беседин.

По данным службы судебных приставов, в Челябинске с помощью тяжелой техники было уничтожено 105 единиц игрового оборудования. Это системные блоки, мониторы, клавиатуры, компьютерные мыши, коммутаторы, кабели, маршрутизаторы, а также один кассовый аппарат.