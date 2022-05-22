В ЯНАО стартовало предварительное голосование

Предварительное голосование пройдет с 23 по 29 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителям ЯНАО предварительно предлагают выбрать депутатов для выдвижения в Тюменскую облдуму, в думу Шурышкарского района и городскую думу Нового Уренгоя. О старте голосования сообщается на сайте реготделения партии «Единая Россия».

«В сентябре 2022 года на Ямале пройдут три избирательные кампании — выборы депутатов в думу Шурышкарского района, а также довыборы депутатов в городскую думу Нового Уренгоя и Тюменский парламент. Сегодня, 23 мая, „Единая Россия“ запустила Предварительное голосование — процедуру для определения самых сильных кандидатов от партии для участия в осенних выборах», — говорится в сообщении пресс-службы партии.

Заявки на участие в выборах подал 31 кандидат ЕР: четверо хотят избираться в Тюменскую облдуму, еще четверо — в гордуму Нового Уренгоя, остальные претендуют на места в думе Шурышкарского района. Сообщается, что все победители предварительного голосования представят партию на предстоящих выборах в сентябре.

Предварительное голосование проходит в электронном формате. Свой голос можно отдать через сайт pg.er.ru.

Вакантное место в Тюменский парламент появилось после гибели депутата от ЯНАО Михаила Пацевич. Ранее сообщалось, что кандидатов на это кресло будут выбирать в Надымском районе и в Новом Уренгое.