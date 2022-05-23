Власти ХМАО выделят 100 миллионов на отель

Заем предоставлен на 7 лет под 1% годовых Фото: Размик Закарян © URA.RU

Экспертный совет фонда развития Югры профинансирует ребрендинг отеля «Центр» в Сургуте под стандарты международного гостиничного оператора. Это уже второй этап проекта, рассказывают в пресс-службе фонда развития Югры.

«По программе льготного финансирования „Объекты туристской инфраструктуры“ ООО „Отели Сургута“ будет предоставлен заем в размере 100 млн рублей сроком на 7 лет под 1% годовых. Средства предусмотрены на строительно-монтажные работы, приобретение оборудования и материалов для ремонта, а также ремонт инженерных сетей», — уточняют в фонде.

Проект оценивается в сумму 598,9 млн рублей. В декабре 2021 года компании уже был предоставлен пятилетний заем в объеме 100 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте выставлен на продажу четырехзвездочный отель «Медвежий угол». Стоимость объекта 183 млн 696 тыс. рублей