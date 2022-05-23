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Власти ХМАО выделят 100 миллионов на отель

© Служба новостей «URA.RU»
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Новая гостиница Hyatt на Репина 1/2. Екатеринбург, отель, гостиница, hyatt, хайат, гостиничный номер
Заем предоставлен на 7 лет под 1% годовых Фото:

Экспертный совет фонда развития Югры профинансирует ребрендинг отеля «Центр» в Сургуте под стандарты международного гостиничного оператора. Это уже второй этап проекта, рассказывают в пресс-службе фонда развития Югры.

«По программе льготного финансирования „Объекты туристской инфраструктуры“ ООО „Отели Сургута“ будет предоставлен заем в размере 100 млн рублей сроком на 7 лет под 1% годовых. Средства предусмотрены на строительно-монтажные работы, приобретение оборудования и материалов для ремонта, а также ремонт инженерных сетей», — уточняют в фонде.

Проект оценивается в сумму 598,9 млн рублей. В декабре 2021 года компании уже был предоставлен пятилетний заем в объеме 100 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте выставлен на продажу четырехзвездочный отель «Медвежий угол». Стоимость объекта 183 млн 696 тыс. рублей

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Экспертный совет фонда развития Югры профинансирует ребрендинг отеля «Центр» в Сургуте под стандарты международного гостиничного оператора. Это уже второй этап проекта, рассказывают в пресс-службе фонда развития Югры. «По программе льготного финансирования „Объекты туристской инфраструктуры“ ООО „Отели Сургута“ будет предоставлен заем в размере 100 млн рублей сроком на 7 лет под 1% годовых. Средства предусмотрены на строительно-монтажные работы, приобретение оборудования и материалов для ремонта, а также ремонт инженерных сетей», — уточняют в фонде. Проект оценивается в сумму 598,9 млн рублей. В декабре 2021 года компании уже был предоставлен пятилетний заем в объеме 100 млн рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте выставлен на продажу четырехзвездочный отель «Медвежий угол». Стоимость объекта 183 млн 696 тыс. рублей
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