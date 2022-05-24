Латвия лишит украинских беженцев бесплатной еды

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Работа волонтеров с беженцами из Украины в Новоазовске и селах ДНР. Новоазовск , гуманитарная помощь, беженцы, помощь, добровольцы
Латвия перестала оплачивать питание беженцев с понедельника Фото:
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Беженцы с Донбасса и Украины

С 24 мая большинство беженцев из Украины в Латвии больше не будут получать бесплатное питание. О резком прекращении оказания услуги людей никто не предупредил, пишет латвийское интернет-издание Delfi.

«20 мая в конце рабочего дня предприятия получили информацию, что со следующего понедельника государство услуги кормления больше не оплачивает. Обосновав это поправками, принятыми Сеймом 18 мая 2022 года к „Закону о поддержке украинских беженцев“», — сообщается на сайте издания.

Согласно этой поправке, срок бесплатного кормления беженцев сокращается с 90 дней до 30. Ассоциация гостиниц и ресторанов Латвии при этом обращает внимание на тот факт, что у большинства беженцев не было возможности устроиться на работу.

Ранее сообщалось, что беженцы из Украины жалуются на уровень жизни в Европе. Многие из них разочарованы сервисом и очередями к врачам.

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С 24 мая большинство беженцев из Украины в Латвии больше не будут получать бесплатное питание. О резком прекращении оказания услуги людей никто не предупредил, пишет латвийское интернет-издание Delfi. «20 мая в конце рабочего дня предприятия получили информацию, что со следующего понедельника государство услуги кормления больше не оплачивает. Обосновав это поправками, принятыми Сеймом 18 мая 2022 года к „Закону о поддержке украинских беженцев“», — сообщается на сайте издания. Согласно этой поправке, срок бесплатного кормления беженцев сокращается с 90 дней до 30. Ассоциация гостиниц и ресторанов Латвии при этом обращает внимание на тот факт, что у большинства беженцев не было возможности устроиться на работу. Ранее сообщалось, что беженцы из Украины жалуются на уровень жизни в Европе. Многие из них разочарованы сервисом и очередями к врачам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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