Латвия лишит украинских беженцев бесплатной еды

Латвия перестала оплачивать питание беженцев с понедельника Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

С 24 мая большинство беженцев из Украины в Латвии больше не будут получать бесплатное питание. О резком прекращении оказания услуги людей никто не предупредил, пишет латвийское интернет-издание Delfi.

«20 мая в конце рабочего дня предприятия получили информацию, что со следующего понедельника государство услуги кормления больше не оплачивает. Обосновав это поправками, принятыми Сеймом 18 мая 2022 года к „Закону о поддержке украинских беженцев“», — сообщается на сайте издания.

Согласно этой поправке, срок бесплатного кормления беженцев сокращается с 90 дней до 30. Ассоциация гостиниц и ресторанов Латвии при этом обращает внимание на тот факт, что у большинства беженцев не было возможности устроиться на работу.

Ранее сообщалось, что беженцы из Украины жалуются на уровень жизни в Европе. Многие из них разочарованы сервисом и очередями к врачам.