Финляндия отказалась от стройки АЭС вместе с Россией

Fennovoima отозвала заявку на строительство АЭС «Ханхикиви-1» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Финская атомная энергетическая компания Fennovoima, 34% в которой принадлежит «Росатому», отозвала заявку на получение лицензии на совместное с РФ строительство атомной электростанции «Ханхикиви-1». Об этом сообщается на сайте компании.

«Fennovoima отозвала заявку на получение лицензии на строительство атомной электростанции „Ханхикиви-1“. Работы на площадке в Пюхяйоки, связанные с EPC-контрактом, остановлены. Некоторые работы в рамках Fennovoima будут завершены в ближайшие недели», — говорится в заявлении.