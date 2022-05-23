Пермяк пытался создать незаконный бизнес по вырубке леса

Пермяк нанес ущерб лесному фонду на 900 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Пермского края незаконно вырубал деревья с целью последующей продажи. Об этом сообщается на сайте краевого управления МВД.

В поселке Ненастье Октябрьского района сотрудниками МВД и местными лесничими была обнаружена незаконная вырубка деревьев породы пихта, береза и ель. «Полицейские установили, что к совершению преступления причастен неработающий 48-летний житель поселка. Незаконно спиленные деревья мужчина планировал продать», — сообщили в ведомстве.

По факту вырубки леса возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил порядка 900 тысяч рублей.



В марте в одном из районов Прикамья разгорелся скандал, связанный с вывозом леса. Как сообщало URA.RU, из региона пытались вывезти зараженные деревья за границу.