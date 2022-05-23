23 мая 2022

Пермяк пытался создать незаконный бизнес по вырубке леса

© Служба новостей «URA.RU»
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Шарташский лесной парк
Пермяк нанес ущерб лесному фонду на 900 тысяч рублей Фото:

Житель Пермского края незаконно вырубал деревья с целью последующей продажи. Об этом сообщается на сайте краевого управления МВД.

В поселке Ненастье Октябрьского района сотрудниками МВД и местными лесничими была обнаружена незаконная вырубка деревьев породы пихта, береза и ель. «Полицейские установили, что к совершению преступления причастен неработающий 48-летний житель поселка. Незаконно спиленные деревья мужчина планировал продать», — сообщили в ведомстве.

По факту вырубки леса возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил порядка 900 тысяч рублей.

В марте в одном из районов Прикамья разгорелся скандал, связанный с вывозом леса. Как сообщало URA.RU, из региона пытались вывезти зараженные деревья за границу.

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Житель Пермского края незаконно вырубал деревья с целью последующей продажи. Об этом сообщается на сайте краевого управления МВД. В поселке Ненастье Октябрьского района сотрудниками МВД и местными лесничими была обнаружена незаконная вырубка деревьев породы пихта, береза и ель. «Полицейские установили, что к совершению преступления причастен неработающий 48-летний житель поселка. Незаконно спиленные деревья мужчина планировал продать», — сообщили в ведомстве. По факту вырубки леса возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил порядка 900 тысяч рублей. В марте в одном из районов Прикамья разгорелся скандал, связанный с вывозом леса. Как сообщало URA.RU, из региона пытались вывезти зараженные деревья за границу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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