ФСБ нагрянула с обыском в свердловское лесничество из-за 34 млн. Фото

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Фасад мэрии Екатеринбурга после спила старых елей. Екатеринбург, ель, спиленное дерево, валка леса
В Тугулыме незаконно вырубили лес на огромную сумму Фото:

Директор «Тугулымского лесничества» (Свердловская область) Сергей Ульянов попался на махинации в 34 миллиона рублей. Оперативники ФСБ провели обыски на пилораме и изъяли документы, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«20 мая в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 285 УК РФ „Злоупотребление должностными полномочиями“ в отношении директора ГКУСО „Тугулымское лесничество“ Сергея Ульянова, оперативники ФСБ провели обыски на пилораме в поселке Тугулым. Силовики изъяли документы, подтверждающие противоправную деятельность Ульянова, который, находясь на государственной службе, осуществлял коммерческую деятельность», — уточнил собеседник агентства.

Следствие установило, что Ульянов незаконно выделил своему знакомому Котиеву деляну на территории лесничества, где тот вырубил деревьев на сумму более 10 миллионов рублей. Общий материальный ущерб, причиненный лесничеству, составил более 34 млн. В данный момент следствие продолжается, Сергей Ульянов находится под обязательством о явке.

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Директор «Тугулымского лесничества» (Свердловская область) Сергей Ульянов попался на махинации в 34 миллиона рублей. Оперативники ФСБ провели обыски на пилораме и изъяли документы, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «20 мая в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 285 УК РФ „Злоупотребление должностными полномочиями“ в отношении директора ГКУСО „Тугулымское лесничество“ Сергея Ульянова, оперативники ФСБ провели обыски на пилораме в поселке Тугулым. Силовики изъяли документы, подтверждающие противоправную деятельность Ульянова, который, находясь на государственной службе, осуществлял коммерческую деятельность», — уточнил собеседник агентства. Следствие установило, что Ульянов незаконно выделил своему знакомому Котиеву деляну на территории лесничества, где тот вырубил деревьев на сумму более 10 миллионов рублей. Общий материальный ущерб, причиненный лесничеству, составил более 34 млн. В данный момент следствие продолжается, Сергей Ульянов находится под обязательством о явке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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