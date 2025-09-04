Новая набережная появится возле аэропорта Екатеринбурга

В Екатеринбурге появится новая набережная вдоль реки Исток. Ее проложат на участке от дороги в аэропорт Кольцово до Сибирского тракта. Проект планировки и межевания территории подписал мэр Алексей Орлов, рассказали в пресс-службе администрации.
«Под новую прогулочную зону в Октябрьском районе выделено 3,5 гектара земли. Она протянется вдоль 771,4 метра акватории и соединит две магистрали», — пояснили там.
Набережную планируют построить до 2045 года. Отмечается, что благодаря этому у жителей микрорайона Кольцово появится новое место для отдыха.
Ранее URA.RU рассказывало о преображении набережной Исети за Макаровским мостом. Берег планируют благоустроить к 2027 году. На эти работы планируют выделить 250-300 миллионов рублей. Посмотреть, как будет выглядеть новая набережная, можно — в отдельном материале агентства.
