Медведев потребовал ужесточить наказание иноагентам. «Хватит миндальничать»

28 мая 2022 в 16:11 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев призвал ужесточить закон об иноагентах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал ужесточить наказание для иностранных агентов. По его мнению, необходимо ввести уголовное преследование лиц, работающих на другое государство. «Если они ведут деятельность, направленную против страны в столь сложный период, и получают за это деньги от наших врагов, ответ должен быть быстрым и жестким. Хватит миндальничать, особенно в период специальной операции и беспредельных антироссийских санкций. И на законодательном уровне следует ввести более точную классификацию и более строгую ответственность иноагентов», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он уточнил, что соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. Медведев также напомнил про законодательные инициативы против экстремизма и терроризма. Для лиц, работающих в интересах иностранного государства, он предложил ввести запрет публичной деятельности и уголовное преследование. Медведев уточнил, что на данный момент российский закон не считает иноагентов преступниками. Ранее президент РФ Владимир Путин пояснил смысл закона об иноагентах. Он напомнил, что его придумали еще в США в 1930-е годы. Он призван защитить страну от вмешательства в политическую жизнь со стороны других государств, напоминает телеканал 360. В России Госдума приняла закон, который позволяет признавать медиа иностранными агентами, в 2017 году.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал ужесточить наказание для иностранных агентов. По его мнению, необходимо ввести уголовное преследование лиц, работающих на другое государство. «Если они ведут деятельность, направленную против страны в столь сложный период, и получают за это деньги от наших врагов, ответ должен быть быстрым и жестким. Хватит миндальничать, особенно в период специальной операции и беспредельных антироссийских санкций. И на законодательном уровне следует ввести более точную классификацию и более строгую ответственность иноагентов», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он уточнил, что соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. Медведев также напомнил про законодательные инициативы против экстремизма и терроризма. Для лиц, работающих в интересах иностранного государства, он предложил ввести запрет публичной деятельности и уголовное преследование. Медведев уточнил, что на данный момент российский закон не считает иноагентов преступниками. Ранее президент РФ Владимир Путин пояснил смысл закона об иноагентах. Он напомнил, что его придумали еще в США в 1930-е годы. Он призван защитить страну от вмешательства в политическую жизнь со стороны других государств, напоминает телеканал 360. В России Госдума приняла закон, который позволяет признавать медиа иностранными агентами, в 2017 году.