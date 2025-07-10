Захарова рассказала о возможной встрече Лаврова и Рубио

Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио прорабатывается. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Подтверждаю: такая встреча прорабатывается», — заявила Захарова. Ее слова приводит РИА Новости. Встреча организуется на полях мероприятий по линии АСЕАН, в Малайзии.
Ранее стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио выразил заинтересованность во встрече с Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН в Малайзии, рассматривая ее как важную возможность для прямого диалога. В рамках мероприятий АСЕАН, которые пройдут 10–11 июля, главы МИД стран также планируют обсудить вопросы, связанные с усилением влияния НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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