Захарова рассказала о возможной встрече Лаврова и Рубио

Захарова: встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио прорабатывается
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Встреча главы МИД РФ с госсекретарем США прорабатывается, поделилась Мария Захарова
Встреча главы МИД РФ с госсекретарем США прорабатывается, поделилась Мария Захарова Фото:

Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио прорабатывается. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

 «Подтверждаю: такая встреча прорабатывается», — заявила Захарова. Ее слова приводит РИА Новости. Встреча организуется на полях мероприятий по линии АСЕАН, в Малайзии.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио выразил заинтересованность во встрече с Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН в Малайзии, рассматривая ее как важную возможность для прямого диалога. В рамках мероприятий АСЕАН, которые пройдут 10–11 июля, главы МИД стран также планируют обсудить вопросы, связанные с усилением влияния НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио прорабатывается. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.  «Подтверждаю: такая встреча прорабатывается», — заявила Захарова. Ее слова приводит РИА Новости. Встреча организуется на полях мероприятий по линии АСЕАН, в Малайзии. Ранее стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио выразил заинтересованность во встрече с Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН в Малайзии, рассматривая ее как важную возможность для прямого диалога. В рамках мероприятий АСЕАН, которые пройдут 10–11 июля, главы МИД стран также планируют обсудить вопросы, связанные с усилением влияния НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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