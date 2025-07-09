Путин вернулся к теме перевода госкомпаний из Москвы в регионы

Перевод головных офисов крупнейших государственных компаний из Москвы в регионы не ухудшает экономические показатели корпораций. В то же время позитивно влияет на ситуацию на местах. Это показала встреча президента РФ Владимира Путина с гендиректором ПАО «РусГидро» Виктором Хмариным, который доложил о модернизации и развитии сетевого комплекса в рамках инвестпрограммы на 2025–2029 годы.
«Как программа реализуется? Можно прокомментировать эти инвестпроекты [по презентации]?» — попросил Путин.
По словам Хмарина, в 2024 году завершено строительство Усть-Среднеканской ГЭС в Магадане, Башенной — в Чечне и Черкесской — в Кабардино-Балкарии. На ТЭЦ-2 во Владивостоке установлено новое оборудование. «Компания обеспечивает 13-14% общей мощности. Мы крупнейшие по стране. Львиная доля всей генерации и сетевой составляющей Дальнего Востока и около 50% всей гидроэнергетики страны в управлении холдинга. Коллектив — около 72 тысяч человек. За 2024 год мы обеспечили выручку порядка 650 млрд рублей», — рассказал Хмарин.
В рамках инвестпрограммы 80% проектов реализуется на Дальнем Востоке. Идет наращивание объемов генерируемой энергии. Однако Хмарин признал, что сложности создает высокая инфляция и дорогие кредиты.
«Тем не менее, ключевые проекты модернизации и строительства продолжаются», — заметил Путин.
Реализация проектов продолжается, подтвердил Хмарин, не только несмотря на ситуацию с инфляцией и кредитами, но и, несмотря на то, что компания «РусГидро» одной из первых перевезла свой головной офис из Москвы в Сибирь — в Красноярский край. Процесс релокации госкорпораций президент Путин готов был начать уже в 2019 году: тогда на Петербургского международном экономическом форуме он заявил об этих планах. Но пандемия коронавируса, затем начало СВО нарушили их. Тем не менее «Русгидро» готовилась к переезду, и уже 1 июля этого года окончательно обосновалась в Красноярске.
Что касается планов, Путин вернулся к этой идее в 2024 году, и вновь на ПМЭФ. По итогам форума он поручил правительству проработать предложения о поэтапном перемещении из Москвы в регионы госкорпораций и компаний с госучастием. Поручение касается и «дочек» таких компаний, входящих в структуры корпораций. Им предстоит переехать туда, где осуществляется их основная производственная или операционная деятельность. Особое внимание Путин потребовал уделить Уралу, Сибири и Дальнему Востоку.
Перевод госкомпаний в регионы не поставлен на паузу, отметил в разговоре с URA.RU руководитель Аналитического центра при правительстве РФ в 2018-2020 годах, президент Центра стратегических разработок Владислав Онищенко. Это требует достаточно больших затрат, подготовки места для размещения офисов, поэтому нужно определенное время.
Но «Ростех» постепенно переводится в Поволжье, ОСК – в Санкт-Петербург (учитывая, что компания управляется ВТБ, это логично – головной офис банка как раз находится там). «Процесс не стоит на месте, и рано или поздно это случится», — убежден Онищенко.
Пример «РусГидро» показывает, что ничего критичного для самой компании переезд в Красноярск не принес. Приходится перестраивать рабочие процессы, но это не критично, считает эксперт.
«Близость штаб-квартиры позволяет даже оперативнее решать рабочие вопросы. Для Красноярска же — это улучшение кадровой ситуации и улучшение среды: поступление новых денег в бюджет позволяет открывать новые детские сады, школы, рестораны и прочее — развивается социальная сфера. Красноярские выпускники получают возможность работать в крупной национальной компании у себя в регионе, и для этого им не надо ехать в Москву. Это улучшает качество человеческого капитала. Плюсы — не только в росте налогов в местный бюджет, но и в решении социальных вопросов», — отметил Владислав Онищенко.
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