Путин вернулся к теме перевода госкомпаний из Москвы в регионы

Перевод госкомпаний в регионы позитивно сказывается на экономике
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент Владимир Путин показал, что несет перевод госкорпораций в регионы
Президент Владимир Путин показал, что несет перевод госкорпораций в регионы Фото:

Перевод головных офисов крупнейших государственных компаний из Москвы в регионы не ухудшает экономические показатели корпораций. В то же время позитивно влияет на ситуацию на местах. Это показала встреча президента РФ Владимира Путина с гендиректором ПАО «РусГидро» Виктором Хмариным, который доложил о модернизации и развитии сетевого комплекса в рамках инвестпрограммы на 2025–2029 годы.

«Как программа реализуется? Можно прокомментировать эти инвестпроекты [по презентации]?» — попросил Путин.

Глава «Русгидро» Виктор Хмарин закончил релокацию своей компании
Глава «Русгидро» Виктор Хмарин закончил релокацию своей компании
Фото:

По словам Хмарина, в 2024 году завершено строительство Усть-Среднеканской ГЭС в Магадане, Башенной — в Чечне и Черкесской — в Кабардино-Балкарии. На ТЭЦ-2 во Владивостоке установлено новое оборудование. «Компания обеспечивает 13-14% общей мощности. Мы крупнейшие по стране. Львиная доля всей генерации и сетевой составляющей Дальнего Востока и около 50% всей гидроэнергетики страны в управлении холдинга. Коллектив — около 72 тысяч человек. За 2024 год мы обеспечили выручку порядка 650 млрд рублей», — рассказал Хмарин.

В рамках инвестпрограммы 80% проектов реализуется на Дальнем Востоке. Идет наращивание объемов генерируемой энергии. Однако Хмарин признал, что сложности создает высокая инфляция и дорогие кредиты.

«Тем не менее, ключевые проекты модернизации и строительства продолжаются», — заметил Путин.

Реализация проектов продолжается, подтвердил Хмарин, не только несмотря на ситуацию с инфляцией и кредитами, но и, несмотря на то, что компания «РусГидро» одной из первых перевезла свой головной офис из Москвы в Сибирь — в Красноярский край. Процесс релокации госкорпораций президент Путин готов был начать уже в 2019 году: тогда на Петербургского международном экономическом форуме он заявил об этих планах. Но пандемия коронавируса, затем начало СВО нарушили их. Тем не менее «Русгидро» готовилась к переезду, и уже 1 июля этого года окончательно обосновалась в Красноярске.

Что касается планов, Путин вернулся к этой идее в 2024 году, и вновь на ПМЭФ. По итогам форума он поручил правительству проработать предложения о поэтапном перемещении из Москвы в регионы госкорпораций и компаний с госучастием. Поручение касается и «дочек» таких компаний, входящих в структуры корпораций. Им предстоит переехать туда, где осуществляется их основная производственная или операционная деятельность. Особое внимание Путин потребовал уделить Уралу, Сибири и Дальнему Востоку.

Перевод госкомпаний в регионы не поставлен на паузу, отметил в разговоре с URA.RU руководитель Аналитического центра при правительстве РФ в 2018-2020 годах, президент Центра стратегических разработок Владислав Онищенко. Это требует достаточно больших затрат, подготовки места для размещения офисов, поэтому нужно определенное время.

Но «Ростех» постепенно переводится в Поволжье, ОСК – в Санкт-Петербург (учитывая, что компания управляется ВТБ, это логично – головной офис банка как раз находится там). «Процесс не стоит на месте, и рано или поздно это случится», — убежден Онищенко.

Пример «РусГидро» показывает, что ничего критичного для самой компании переезд в Красноярск не принес. Приходится перестраивать рабочие процессы, но это не критично, считает эксперт.

«Близость штаб-квартиры позволяет даже оперативнее решать рабочие вопросы. Для Красноярска же — это улучшение кадровой ситуации и улучшение среды: поступление новых денег в бюджет позволяет открывать новые детские сады, школы, рестораны и прочее — развивается социальная сфера. Красноярские выпускники получают возможность работать в крупной национальной компании у себя в регионе, и для этого им не надо ехать в Москву. Это улучшает качество человеческого капитала. Плюсы — не только в росте налогов в местный бюджет, но и в решении социальных вопросов», — отметил Владислав Онищенко.

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Перевод головных офисов крупнейших государственных компаний из Москвы в регионы не ухудшает экономические показатели корпораций. В то же время позитивно влияет на ситуацию на местах. Это показала встреча президента РФ Владимира Путина с гендиректором ПАО «РусГидро» Виктором Хмариным, который доложил о модернизации и развитии сетевого комплекса в рамках инвестпрограммы на 2025–2029 годы. «Как программа реализуется? Можно прокомментировать эти инвестпроекты [по презентации]?» — попросил Путин. По словам Хмарина, в 2024 году завершено строительство Усть-Среднеканской ГЭС в Магадане, Башенной — в Чечне и Черкесской — в Кабардино-Балкарии. На ТЭЦ-2 во Владивостоке установлено новое оборудование. «Компания обеспечивает 13-14% общей мощности. Мы крупнейшие по стране. Львиная доля всей генерации и сетевой составляющей Дальнего Востока и около 50% всей гидроэнергетики страны в управлении холдинга. Коллектив — около 72 тысяч человек. За 2024 год мы обеспечили выручку порядка 650 млрд рублей», — рассказал Хмарин. В рамках инвестпрограммы 80% проектов реализуется на Дальнем Востоке. Идет наращивание объемов генерируемой энергии. Однако Хмарин признал, что сложности создает высокая инфляция и дорогие кредиты. Реализация проектов продолжается, подтвердил Хмарин, не только несмотря на ситуацию с инфляцией и кредитами, но и, несмотря на то, что компания «РусГидро» одной из первых перевезла свой головной офис из Москвы в Сибирь — в Красноярский край. Процесс релокации госкорпораций президент Путин готов был начать уже в 2019 году: тогда на Петербургского международном экономическом форуме он заявил об этих планах. Но пандемия коронавируса, затем начало СВО нарушили их. Тем не менее «Русгидро» готовилась к переезду, и уже 1 июля этого года окончательно обосновалась в Красноярске. Что касается планов, Путин вернулся к этой идее в 2024 году, и вновь на ПМЭФ. По итогам форума он поручил правительству проработать предложения о поэтапном перемещении из Москвы в регионы госкорпораций и компаний с госучастием. Поручение касается и «дочек» таких компаний, входящих в структуры корпораций. Им предстоит переехать туда, где осуществляется их основная производственная или операционная деятельность. Особое внимание Путин потребовал уделить Уралу, Сибири и Дальнему Востоку. Перевод госкомпаний в регионы не поставлен на паузу, отметил в разговоре с URA.RU руководитель Аналитического центра при правительстве РФ в 2018-2020 годах, президент Центра стратегических разработок Владислав Онищенко. Это требует достаточно больших затрат, подготовки места для размещения офисов, поэтому нужно определенное время. Пример «РусГидро» показывает, что ничего критичного для самой компании переезд в Красноярск не принес. Приходится перестраивать рабочие процессы, но это не критично, считает эксперт. «Близость штаб-квартиры позволяет даже оперативнее решать рабочие вопросы. Для Красноярска же — это улучшение кадровой ситуации и улучшение среды: поступление новых денег в бюджет позволяет открывать новые детские сады, школы, рестораны и прочее — развивается социальная сфера. Красноярские выпускники получают возможность работать в крупной национальной компании у себя в регионе, и для этого им не надо ехать в Москву. Это улучшает качество человеческого капитала. Плюсы — не только в росте налогов в местный бюджет, но и в решении социальных вопросов», — отметил Владислав Онищенко.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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