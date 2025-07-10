Москалькова: более 70 обращений бойцов СВО по демобилизации одобрено в 2025 году

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Участник СВО с особыми семейным обстоятельствами может обратиться к командиру
Участник СВО с особыми семейным обстоятельствами может обратиться к командиру Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Аппарат уполномоченного по правам человека в России одобрил более 70 обращений по вопросу демобилизации военнослужащих из зоны проведения спецоперации с начала 2025 года. Об этом сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. 

«Вот таких только в этом году положительных решений по нашим обращениям (по демобилизации, — прим. URA.RU) было более 70», — заявила Татьяна Москалькова в интервью агентству РИА Новости. По ее словам, количество обращений по вопросам демобилизации остается значительным, однако в ситуации постепенно наблюдаются «подвижки». Омбудсмен отметила, что на данный момент участник СВО с особыми семейными обстоятельствами может обратиться к командиру части.

Москалькова уточнила, что решения о демобилизации принимаются коллегиально на уровне воинских частей. Каждый случай рассматривается индивидуально, поскольку требует дифференцированного подхода с учетом всех обстоятельств.

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Аппарат уполномоченного по правам человека в России одобрил более 70 обращений по вопросу демобилизации военнослужащих из зоны проведения спецоперации с начала 2025 года. Об этом сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.  «Вот таких только в этом году положительных решений по нашим обращениям (по демобилизации, — прим. URA.RU) было более 70», — заявила Татьяна Москалькова в интервью агентству РИА Новости. По ее словам, количество обращений по вопросам демобилизации остается значительным, однако в ситуации постепенно наблюдаются «подвижки». Омбудсмен отметила, что на данный момент участник СВО с особыми семейными обстоятельствами может обратиться к командиру части. Москалькова уточнила, что решения о демобилизации принимаются коллегиально на уровне воинских частей. Каждый случай рассматривается индивидуально, поскольку требует дифференцированного подхода с учетом всех обстоятельств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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