«По новому закону можно заблокировать хоть Первый канал, хоть URA.RU»

09:05 16 ноября 2017 0

Депутаты ввели в законодательство понятие «иностранные СМИ» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

15 ноября сразу во втором и третьем чтении Госдума приняла поправки в закон о СМИ, который позволяет признавать медиа иностранными агентами. Закон принимался в ускоренном темпе. О том, что депутаты приступают к работе над ним спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил 10 ноября.

Отныне в российском законодательстве появляется термин «иностранное СМИ». Чтобы стать таковым, достаточно либо иметь финансирование из-за границы, либо быть зарегистрированным за пределами России. Определять СМИ — иностранных агентов депутаты поручили Минюсту. Как сообщают «Ведомости», теоретически Russia Today, в поддержку которой принимались эти поправки, теперь может быть признана иностранным агентом не только в США, но и в России, поскольку получает деньги от западных рекламодателей.

В США закон об иностранных агентах существует с 30-х годов. Первоначально он принимался против нацистской Германии Фото: depositphotos.com © URA.RU

Кроме того, из текста закона непонятно, как минюст будет контролировать иностранные СМИ по всему миру и обяжет ли он их регистрироваться в качестве иностранных агентов, для того чтобы они могли иметь выход на российскую аудиторию. Закон особо оговаривает, что если медиа откажется признавать себя иностранным агентом и не будет соответствующим образом маркировать свою информацию, то оно перестанет функционировать в нашей стране.

Согласно заверениям депутатов, закон направлен в первую очередь против русскоязычных СМИ, которые работают на американские деньги, а именно «Голоса Америки» и «Радио Свобода», однако теоретически он может коснуться почти кого угодно, отмечает журналист Максим Кононенко. «Под него могут подпасть любые СМИ, включая «URA.RU», даже ВГТРК и «Первый канал», потому что они получают деньги за рекламу из-за рубежа.

Формулировки закона таковы, что под них можно подвести все что угодно, а можно не подводить ничего», — рассказал Кононенко «URA.RU».

Минюст вряд ли развернет массовую кампанию против западных СМИ после вступления закона в силу, считает преподаватель факультета журналистики МГУ Александр Амзин. «Ожидать блокировок не стоит, так как тогда придется заблокировать не только западные, но и любые иностранные СМИ, включая, например, китайские. Закон приняли в абсолютно сыром и неработоспособном виде. О причинах остается только гадать, но я не стал бы искать злого умысла ни в чем, что можно объяснить глупостью», — рассказал Амзин «URA.RU».

Российские депутаты написали и приняли закон в трех чтениях всего за три рабочих дня Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Закон вышел сырым потому, что депутаты старались ответить Америке как можно быстрей, полагает журналист-международник, экс-политобозреватель Центрального телевидения и Всесоюзного радио Борис Калягин. «В прошлый раз во время высылки наших дипломатов мы долго ждали, а сейчас решили поторопиться, чтобы это выглядело, как зеркальный ответ», — рассказал Калягин «URA.RU». Он уверен, что статус иностранного агента получат лишь несколько СМИ вроде «Радио Свободы» и российскую медиасферу он почти никак не затронет. С падением «железного занавеса» подобные СМИ утратили интерес оппозиционной аудитории, которая ушла на «Эхо Москвы» и «Дождь».

Кононенко считает, что депутаты намеренно снабдили закон максимально неконкретными формулировками. «Закон написан как дубина. А дубина собственно и характеризуется тем, что ей можно ударить любого, а можно не ударять никого. Маловероятно, что иностранными агентами признают какие-то СМИ, кроме тех, что называли депутаты. Однако его принятие все равно плохой знак, ведь впоследствии это закон можно будет в любой момент вытащить, отряхнуть пыль и применить к кому-нибудь еще», — говорит он.

Депутат Петр Толстой уверен, что закон никак не скажется на свободе слова в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Журналист сравнивает этот закон с законом об НКО, по которому «иностранным агентом» может стать почти любая организация. «Формально закон касается только тех НКО, которые занимаются политической деятельностью, фактически сформулирован так, что под нее подпадает все, что угодно. При этом государство действует избирательно. Так, знаменитый фонд „Подари жизнь“, который частично финансируется из-за границы, никогда не подпадет под этот закон, хотя он и принимает участие в написании законов и работе министерства здравоохранения», — полагает Кононенко.

Директор института прикладных политических исследований Григорий Добромелов, напротив, находит закон полезным. «Вполне нормально, когда читателей информируют, что СМИ находится за рубежом или финансируется оттуда. Многим понятно, что „Голос Америки“ является иностранным СМИ, а вот с медиа навроде Meduza не так все очевидно. Ничего страшного не случится, если они тоже будут маркировать свою информацию соответствующим образом», — заявил Добромелов «URA.RU».

13 ноября Russia Today зарегистрировалась в качестве иностранного агента в США. К этому ее принудил американский минюст. Теперь дважды в год RT обязаны отчитываться перед американскими властями о финансировании и связях с зарубежными клиентами, а также предоставлять подробные данные о работе. Примерно тоже самое ждет и те СМИ, которые будут зарегистрированы в качестве иностранных агентов в России.