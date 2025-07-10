Стало известно, когда состоится встреча Лаврова и Рубио

Лавров и Рубио встретятся 10 июля
Встреча госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым запланирована 10 июля в 13:00 по московскому времени в рамках мероприятий по линии АСЕАН. Об этом говорится в расписании Госдепа.
«Встреча Рубио с Лавровым на полях мероприятий по линии АСЕАН запланирована на 13:00 МСК в четверг», — говорится в расписании. Данные передает РИА Новости.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!