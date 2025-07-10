Стало известно, когда состоится встреча Лаврова и Рубио

Госсекретарь США Рубио встретится с Лавровым 10 июля
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Лавров и Рубио встретятся 10 июля
Лавров и Рубио встретятся 10 июля Фото:

Встреча госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым запланирована 10 июля в 13:00 по московскому времени в рамках мероприятий по линии АСЕАН. Об этом говорится в расписании Госдепа.

«Встреча Рубио с Лавровым на полях мероприятий по линии АСЕАН запланирована на 13:00 МСК в четверг», — говорится в расписании. Данные передает РИА Новости. 

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Встреча госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым запланирована 10 июля в 13:00 по московскому времени в рамках мероприятий по линии АСЕАН. Об этом говорится в расписании Госдепа. «Встреча Рубио с Лавровым на полях мероприятий по линии АСЕАН запланирована на 13:00 МСК в четверг», — говорится в расписании. Данные передает РИА Новости. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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