В элитном поселке Екатеринбурга продали участок за 3 млн рублей

В элитном поселке Карсьеозерский под Екатеринбургом, где по соседству продают особняк за 200 миллионов рублей, продали участок по цене однокомнатной квартиры. В ходе торгов стоимость участка увеличилась с 556 тысяч до 3 миллионов рублей.
Участок площадью 430 квадратных метров выставил на аукцион Фонд имущества Свердловской области. Победитель аукциона — Фролов С. В. Начальная цена по итогу торгов увеличилась на сотни процентов.
Ранее URA.RU сообщало о продаже самого дорогого дома в Екатеринбурге, принадлежавшего (по неофициальным данным) покойному экс-директору УГМК по общим вопросам Владимиру Белоглазову. Также в Екатеринбурге на продажу выставлены особняк в Карасьеозерском за 224 млн и загородный дом с хамамом внутри за 29 млн.
скриншот Яндекс. Карты
скриншот сайта с итогами торгов
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В элитном поселке Карсьеозерский под Екатеринбургом, где по соседству продают особняк за 200 миллионов рублей, продали участок по цене однокомнатной квартиры. В ходе торгов стоимость участка увеличилась с 556 тысяч до 3 миллионов рублей. Участок площадью 430 квадратных метров выставил на аукцион Фонд имущества Свердловской области. Победитель аукциона — Фролов С. В. Начальная цена по итогу торгов увеличилась на сотни процентов. Ранее URA.RU сообщало о продаже самого дорогого дома в Екатеринбурге, принадлежавшего (по неофициальным данным) покойному экс-директору УГМК по общим вопросам Владимиру Белоглазову. Также в Екатеринбурге на продажу выставлены особняк в Карасьеозерском за 224 млн и загородный дом с хамамом внутри за 29 млн.