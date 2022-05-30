В элитном поселке Екатеринбурга продали участок за 3 млн рублей

31 мая 2022 в 13:36 Размер текста - 17 +

В ходе торгов стоимость участка в Карасьеозерске увеличилась в шесть раз Фото: URA.RU © URA.RU В элитном поселке Карсьеозерский под Екатеринбургом, где по соседству продают особняк за 200 миллионов рублей, продали участок по цене однокомнатной квартиры. В ходе торгов стоимость участка увеличилась с 556 тысяч до 3 миллионов рублей. Участок площадью 430 квадратных метров выставил на аукцион Фонд имущества Свердловской области. Победитель аукциона — Фролов С. В. Начальная цена по итогу торгов увеличилась на сотни процентов. Ранее URA.RU сообщало о продаже самого дорогого дома в Екатеринбурге, принадлежавшего (по неофициальным данным) покойному экс-директору УГМК по общим вопросам Владимиру Белоглазову. Также в Екатеринбурге на продажу выставлены особняк в Карасьеозерском за 224 млн и загородный дом с хамамом внутри за 29 млн. скриншот Яндекс. Карты скриншот сайта с итогами торгов Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

В элитном поселке Карсьеозерский под Екатеринбургом, где по соседству продают особняк за 200 миллионов рублей, продали участок по цене однокомнатной квартиры. В ходе торгов стоимость участка увеличилась с 556 тысяч до 3 миллионов рублей. Участок площадью 430 квадратных метров выставил на аукцион Фонд имущества Свердловской области. Победитель аукциона — Фролов С. В. Начальная цена по итогу торгов увеличилась на сотни процентов. Ранее URA.RU сообщало о продаже самого дорогого дома в Екатеринбурге, принадлежавшего (по неофициальным данным) покойному экс-директору УГМК по общим вопросам Владимиру Белоглазову. Также в Екатеринбурге на продажу выставлены особняк в Карасьеозерском за 224 млн и загородный дом с хамамом внутри за 29 млн.