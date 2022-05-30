30 мая 2022

В элитном поселке Екатеринбурга продали участок за 3 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Карасьеозерск. Свердловская область, коттеджный поселок карасьеозерск
В ходе торгов стоимость участка в Карасьеозерске увеличилась в шесть раз Фото:

В элитном поселке Карсьеозерский под Екатеринбургом, где по соседству продают особняк за 200 миллионов рублей, продали участок по цене однокомнатной квартиры. В ходе торгов стоимость участка увеличилась с 556 тысяч до 3 миллионов рублей.

Участок площадью 430 квадратных метров выставил на аукцион Фонд имущества Свердловской области. Победитель аукциона — Фролов С. В. Начальная цена по итогу торгов увеличилась на сотни процентов.

Ранее URA.RU сообщало о продаже самого дорогого дома в Екатеринбурге, принадлежавшего (по неофициальным данным) покойному экс-директору УГМК по общим вопросам Владимиру Белоглазову. Также в Екатеринбурге на продажу выставлены особняк в Карасьеозерском за 224 млн и загородный дом с хамамом внутри за 29 млн.

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В элитном поселке Карсьеозерский под Екатеринбургом, где по соседству продают особняк за 200 миллионов рублей, продали участок по цене однокомнатной квартиры. В ходе торгов стоимость участка увеличилась с 556 тысяч до 3 миллионов рублей. Участок площадью 430 квадратных метров выставил на аукцион Фонд имущества Свердловской области. Победитель аукциона — Фролов С. В. Начальная цена по итогу торгов увеличилась на сотни процентов. Ранее URA.RU сообщало о продаже самого дорогого дома в Екатеринбурге, принадлежавшего (по неофициальным данным) покойному экс-директору УГМК по общим вопросам Владимиру Белоглазову. Также в Екатеринбурге на продажу выставлены особняк в Карасьеозерском за 224 млн и загородный дом с хамамом внутри за 29 млн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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