В Сургуте продают «двушку» без ремонта по цене квартиры в Москве

Квартира за 20 миллионов продается без ремонта Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте продают двухкомнатную квартиру в новостройке за 20 миллионов и 200 тысяч рублей. Это самая высокая цена для двухкомнатной квартиры в Сургуте, которая продается через сайт «Авито».

«Это квартира с объединенной кухней-гостиной, двумя спальнями и ванной комнатой. Предусмотрены дополнительные ниши под хранение вещей, отдельные гардеробные комнаты и второй санузел. Выполнена отделка под чистовую», — указано в объявлении.

За указанную сумму можно купить, например, двухкомнатную квартиру в Москве. При этом находиться она будет в пределах МКАД. Это самая дорогая двухкомнатная квартира в Сургуте на сайте «Авито». Остальные предложения со схожей квадратурой обойдутся в цену от 12 до 15 миллионов рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО продают «дом мечты с райским пейзажем» за 45 миллионов рублей. В поселке Белый Яр Сургутского района (ХМАО) выставлен на продажу особняк на берегу Оби площадью 380 квадратных метров.