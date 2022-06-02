Студентку отчислили из украинского вуза за сотрудничество с РФ

02 июня 2022 в 10:14 Размер текста - 17 +

Амину Афанасьеву отчислили из вуза в Харькове (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Студентку Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого в Харькове отчислили из вуза за сотрудничество с Россией. Соответствующий приказ появился в социальных сетях университета. «В связи с совершенными действиями (добровольное сотрудничество с российской армией и содействие ей) приказываю: отчислить из университета студентку 4 курса Афанасьеву Амину Витальевну», — говорится в тексте приказа. Он подписан ректором университета Анатолием Гетьманом. Афанасьеву обвиняют в том, что она сотрудничала с российской армией в Мариуполе. Украинские СМИ также пишут, что Афанасьева сотрудничала лично с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам главы государства, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Путин отметил, что мирные жители регулярно становились жертвами карательных операций ВСУ. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину об освобождении Мариуполя, пишет «Дни.ру». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Студентку Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого в Харькове отчислили из вуза за сотрудничество с Россией. Соответствующий приказ появился в социальных сетях университета. «В связи с совершенными действиями (добровольное сотрудничество с российской армией и содействие ей) приказываю: отчислить из университета студентку 4 курса Афанасьеву Амину Витальевну», — говорится в тексте приказа. Он подписан ректором университета Анатолием Гетьманом. Афанасьеву обвиняют в том, что она сотрудничала с российской армией в Мариуполе. Украинские СМИ также пишут, что Афанасьева сотрудничала лично с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам главы государства, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Путин отметил, что мирные жители регулярно становились жертвами карательных операций ВСУ. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину об освобождении Мариуполя, пишет «Дни.ру».