В Свердловской области губернатор отменит масочный режим

Губернатор Евгений Куйвашев 2 июня на заседании оперштаба дал поручение — подготовить документ о снятии масочного режима Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ближайшее время отменит масочный режим, который был введен в связи с угрозой распространения COVID-19. Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.

«2 июня на заседании оперштаба дал поручение — подготовить документ о снятии масочного режима в Свердловской области. Предполагается, что он будет подписан в ближайшее время», — сообщили в ДИПе.

Масочный режим был введен в Свердловской области в начале 2020 года из-за появления в регионе первых случаев заражения коронавирусом. Эта мера была призвана сдержать распространение инфекции.

В апреле URA.RU сообщало, что в Свердловской области ослабили масочный режим. «Носить маски необходимо только в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях, где при определенных условиях может одновременно находиться более 50 человек», — сообщали ранее региональные власти.

Ранее сообщалось, что власти не могут отменить масочный режим в Свердловской области из-за высокого суточного числа заражений коронавирусом и риска завоза инфекции из-за границы.