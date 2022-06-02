В Свердловской области губернатор отменит масочный режим

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Пресс-подход к Павлу Крашенинникову. Екатеринбург , куйвашев евгений
Губернатор Евгений Куйвашев 2 июня на заседании оперштаба дал поручение — подготовить документ о снятии масочного режима Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ближайшее время отменит масочный режим, который был введен в связи с угрозой распространения COVID-19. Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.

«2 июня на заседании оперштаба дал поручение — подготовить документ о снятии масочного режима в Свердловской области. Предполагается, что он будет подписан в ближайшее время», — сообщили в ДИПе.

Масочный режим был введен в Свердловской области в начале 2020 года из-за появления в регионе первых случаев заражения коронавирусом. Эта мера была призвана сдержать распространение инфекции.

В апреле URA.RU сообщало, что в Свердловской области ослабили масочный режим. «Носить маски необходимо только в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях, где при определенных условиях может одновременно находиться более 50 человек», — сообщали ранее региональные власти.

Ранее сообщалось, что власти не могут отменить масочный режим в Свердловской области из-за высокого суточного числа заражений коронавирусом и риска завоза инфекции из-за границы.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ближайшее время отменит масочный режим, который был введен в связи с угрозой распространения COVID-19. Об этом сообщает Департамент информационной политики региона. «2 июня на заседании оперштаба дал поручение — подготовить документ о снятии масочного режима в Свердловской области. Предполагается, что он будет подписан в ближайшее время», — сообщили в ДИПе. Масочный режим был введен в Свердловской области в начале 2020 года из-за появления в регионе первых случаев заражения коронавирусом. Эта мера была призвана сдержать распространение инфекции. В апреле URA.RU сообщало, что в Свердловской области ослабили масочный режим. «Носить маски необходимо только в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях, где при определенных условиях может одновременно находиться более 50 человек», — сообщали ранее региональные власти. Ранее сообщалось, что власти не могут отменить масочный режим в Свердловской области из-за высокого суточного числа заражений коронавирусом и риска завоза инфекции из-за границы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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