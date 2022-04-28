В Свердловской области ослаблен масочный режим

29 апреля 2022 в 12:28 Размер текста - 17 +

Масочный режим был введен в Свердловской области в начале 2020 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Свердловской области ослаблен масочный режим, который был введен в связи с угрозой распространения COVID-19. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики региона. «В регионе ослаблен масочный режим. Теперь носить их необходимо только в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях в них, где при определенных условиях может одновременно находиться более 50 человек», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что власти не могут отменить масочный режим в Свердловской области из-за высокого суточного числа заражений коронавирусом и риска завоза инфекции из-за границы. Масочный режим был введен в Свердловской области в начале 2020 года из-за появления в регионе первых случаев заражения коронавирусом. Эта мера была призвана сдержать распространение инфекции. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

В Свердловской области ослаблен масочный режим, который был введен в связи с угрозой распространения COVID-19. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики региона. «В регионе ослаблен масочный режим. Теперь носить их необходимо только в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях в них, где при определенных условиях может одновременно находиться более 50 человек», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что власти не могут отменить масочный режим в Свердловской области из-за высокого суточного числа заражений коронавирусом и риска завоза инфекции из-за границы. Масочный режим был введен в Свердловской области в начале 2020 года из-за появления в регионе первых случаев заражения коронавирусом. Эта мера была призвана сдержать распространение инфекции.