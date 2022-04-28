28 апреля 2022

В Свердловской области ослаблен масочный режим

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по соблюдения масочного режима в транспорте и на объектах торговли. Челябинск, пенсионер, эпидемия, бабушка, масочный режим, коронавирус, covid, ковид
Масочный режим был введен в Свердловской области в начале 2020 года Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Свердловской области ослаблен масочный режим, который был введен в связи с угрозой распространения COVID-19. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики региона.

«В регионе ослаблен масочный режим. Теперь носить их необходимо только в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях в них, где при определенных условиях может одновременно находиться более 50 человек», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что власти не могут отменить масочный режим в Свердловской области из-за высокого суточного числа заражений коронавирусом и риска завоза инфекции из-за границы. Масочный режим был введен в Свердловской области в начале 2020 года из-за появления в регионе первых случаев заражения коронавирусом. Эта мера была призвана сдержать распространение инфекции.

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В Свердловской области ослаблен масочный режим, который был введен в связи с угрозой распространения COVID-19. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики региона. «В регионе ослаблен масочный режим. Теперь носить их необходимо только в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях в них, где при определенных условиях может одновременно находиться более 50 человек», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что власти не могут отменить масочный режим в Свердловской области из-за высокого суточного числа заражений коронавирусом и риска завоза инфекции из-за границы. Масочный режим был введен в Свердловской области в начале 2020 года из-за появления в регионе первых случаев заражения коронавирусом. Эта мера была призвана сдержать распространение инфекции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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