25 апреля 2025

Екатеринбуржцы раскупили самые дорогие билеты на четвертьфинал Единой лиги по баскетболу. Скрин

Екатеринбуржцы раскупили дорогие билеты на четвертьфинал лиги ВТБ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свободные места остались лишь на последних рядах
Свободные места остались лишь на последних рядах Фото:

В Екатеринбургском «ДИВСе» 27 апреля пройдет третий матч четвертьфинала плей-офф Единой Лиги между баскетбольными клубами «Уралмаш» и «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Несмотря на цены в 12 000 и 7 000 рублей, горожане раскупили практически все свободные места, следует из информации на сайтах сервисов по продаже билетов.

На момент публикации для покупки доступны места только на самых дальних рядах. На днях уральские баскетболисты обыграли «Локомотив-Кубань» на выездном матче в Краснодаре. Таким образом, в серии до трех побед «Уралмашу» удалось сравнять счет, что дает ему преимущество в борьбе за место в полуфинале Единой лиги.

Скриншот из онлайн-сервиса по продаже билетов
Скриншот из онлайн-сервиса по продаже билетов
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбургском «ДИВСе» 27 апреля пройдет третий матч четвертьфинала плей-офф Единой Лиги между баскетбольными клубами «Уралмаш» и «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Несмотря на цены в 12 000 и 7 000 рублей, горожане раскупили практически все свободные места, следует из информации на сайтах сервисов по продаже билетов. На момент публикации для покупки доступны места только на самых дальних рядах. На днях уральские баскетболисты обыграли «Локомотив-Кубань» на выездном матче в Краснодаре. Таким образом, в серии до трех побед «Уралмашу» удалось сравнять счет, что дает ему преимущество в борьбе за место в полуфинале Единой лиги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...