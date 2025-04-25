В Екатеринбургском «ДИВСе» 27 апреля пройдет третий матч четвертьфинала плей-офф Единой Лиги между баскетбольными клубами «Уралмаш» и «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Несмотря на цены в 12 000 и 7 000 рублей, горожане раскупили практически все свободные места, следует из информации на сайтах сервисов по продаже билетов.
На момент публикации для покупки доступны места только на самых дальних рядах. На днях уральские баскетболисты обыграли «Локомотив-Кубань» на выездном матче в Краснодаре. Таким образом, в серии до трех побед «Уралмашу» удалось сравнять счет, что дает ему преимущество в борьбе за место в полуфинале Единой лиги.
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