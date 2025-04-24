Сосьва сгорела в огне, который пришел с кладбища в родительский день

Два года назад масштабный пожар уничтожил свердловский поселок Сосьва

25 апреля 2025 в 14:16 Размер текста - 17 +

Георгий Соболев уверен, что беда в Сосьву пришла не с лесопилки, а с кладбища Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Пожар, уничтоживший поселок Сосьву, возник не на лесопилке, как убеждены многие, а на кладбище. И это был поджог. Такое мнение озвучил URA.RU судебный пожарно-технический эксперт Георгий Соболев, который два года назад изучал причины трагедии, случившейся на севере Свердловской области. Кладбище «25 апреля 2023 года был родительский день, и вся масса народа двинулась на кладбище. Кто-то курил, кто-то жарил шашлыки и тому подобное. И пожар начался именно там, мы установили это по направлению горения. Уже с кладбища огонь пришел на лесопилку Мамедова, на которую все грешат. Работники час или больше ждали помощи, вызывали пожарных, но к ним вовремя не приехали. Вся лесопилка сгорела, и огонь с удвоенной силой пошел на поселок. Если сначала это был низовой лесной пожар, то с лесопилки он пошел уже верховым пожаром», — объяснил Соболев. Об этом же говорит и хронология событий, которая отражена в его заключении (оно имеется в распоряжении агентства). Эксперты проанализировали сообщения от местных жителей, поступившие по линии ЕДДС и 112. Все они свидетельствуют, что изначально люди видели пожар возле кладбища. В заключении эксперт приходит к выводу, что таким образом причиной пожара в Сосьве стал поджог. Это мог быть поджог неумышленный, совершенный по неосторожности и глупости. «А мог быть и умышленный, но это точно не установлено. Той весной в области был задержан мужчина, который ездил на мотоцикле и поджигал леса», — напомнил Соболев. Расследовал он и причины пожара в поселке Таежный, который случился в тот же день. По мнению эксперта, возгорание случилось в заброшенном отселенном доме опять же или из-за неосторожного обращения с огнем, или из-за умышленного поджога. Однако ни в Таежном, ни в Сосьве определить это не удалось, и на то есть свои причины. Улики «Мы приехали в Сосьву через день после пожара. Но провести нормальное расследование — какой дом с какой стороны и по какой причине загорелся — нам с коллегами не удалось. Областные власти дали приказ — все дома под снос! И их молниеносно пустили под трактор», — объясняет Соболев. Таким образом, по его словам, важнейшие улики были уничтожены, вероятно, по незнанию и из желания скорее помочь погорельцам. Но эксперта удивляет, что никто из министерства общественной безопасности не подсказал, что сгоревшие здания нужны для установления истины. «Не были опрошены должным образом и свидетели: жители, которые были на кладбище, очевидцы, которые видели там огонь. Поскольку в огне погибли люди, расследованием занялся СКР. Но у эскаэровцев нет специалистов в расследовании пожаров, а сотрудники МЧС привлекались ими только как помощники. Когда произошел пожар, главное — осмотр места пожара по горячим следам. Всего этого не было сделано. В итоге решили, что виновна лесопилка, и ее хозяин Мамедов восемь месяцев отсидел в тюрьме», — добавил Соболев. Ранее на несостыковки в уголовном деле управляющего лесопилкой Газанфара Мамедова указывал его адвокат Алексей Зорин. Дело уже ушло в суд, а местные жители записали в поддержку Мамедова видеообращение. Ровно два года назад масштабный пожар уничтожил половину старинного поселка Сосьва. Сгорело 129 жилых домов, лечебно-исправительная колония, пожарная часть (была при ИК), пять лесоперерабатывающих предприятий и погибло 2 человека. В поселке Таежный огонь уничтожил 20 домов. Вопрос об оказании помощи погорельцам был на контроле у тогдашнего губернатора Евгения Куйвашева. Он докладывал президенту Владимиру Путину о восстановительных работах в поселке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пожар, уничтоживший поселок Сосьву, возник не на лесопилке, как убеждены многие, а на кладбище. И это был поджог. Такое мнение озвучил URA.RU судебный пожарно-технический эксперт Георгий Соболев, который два года назад изучал причины трагедии, случившейся на севере Свердловской области. «25 апреля 2023 года был родительский день, и вся масса народа двинулась на кладбище. Кто-то курил, кто-то жарил шашлыки и тому подобное. И пожар начался именно там, мы установили это по направлению горения. Уже с кладбища огонь пришел на лесопилку Мамедова, на которую все грешат. Работники час или больше ждали помощи, вызывали пожарных, но к ним вовремя не приехали. Вся лесопилка сгорела, и огонь с удвоенной силой пошел на поселок. Если сначала это был низовой лесной пожар, то с лесопилки он пошел уже верховым пожаром», — объяснил Соболев. Об этом же говорит и хронология событий, которая отражена в его заключении (оно имеется в распоряжении агентства). Эксперты проанализировали сообщения от местных жителей, поступившие по линии ЕДДС и 112. Все они свидетельствуют, что изначально люди видели пожар возле кладбища. В заключении эксперт приходит к выводу, что таким образом причиной пожара в Сосьве стал поджог. Это мог быть поджог неумышленный, совершенный по неосторожности и глупости. «А мог быть и умышленный, но это точно не установлено. Той весной в области был задержан мужчина, который ездил на мотоцикле и поджигал леса», — напомнил Соболев. Расследовал он и причины пожара в поселке Таежный, который случился в тот же день. По мнению эксперта, возгорание случилось в заброшенном отселенном доме опять же или из-за неосторожного обращения с огнем, или из-за умышленного поджога. Однако ни в Таежном, ни в Сосьве определить это не удалось, и на то есть свои причины. «Мы приехали в Сосьву через день после пожара. Но провести нормальное расследование — какой дом с какой стороны и по какой причине загорелся — нам с коллегами не удалось. Областные власти дали приказ — все дома под снос! И их молниеносно пустили под трактор», — объясняет Соболев. Таким образом, по его словам, важнейшие улики были уничтожены, вероятно, по незнанию и из желания скорее помочь погорельцам. Но эксперта удивляет, что никто из министерства общественной безопасности не подсказал, что сгоревшие здания нужны для установления истины. «Не были опрошены должным образом и свидетели: жители, которые были на кладбище, очевидцы, которые видели там огонь. Поскольку в огне погибли люди, расследованием занялся СКР. Но у эскаэровцев нет специалистов в расследовании пожаров, а сотрудники МЧС привлекались ими только как помощники. Когда произошел пожар, главное — осмотр места пожара по горячим следам. Всего этого не было сделано. В итоге решили, что виновна лесопилка, и ее хозяин Мамедов восемь месяцев отсидел в тюрьме», — добавил Соболев. Ранее на несостыковки в уголовном деле управляющего лесопилкой Газанфара Мамедова указывал его адвокат Алексей Зорин. Дело уже ушло в суд, а местные жители записали в поддержку Мамедова видеообращение. Ровно два года назад масштабный пожар уничтожил половину старинного поселка Сосьва. Сгорело 129 жилых домов, лечебно-исправительная колония, пожарная часть (была при ИК), пять лесоперерабатывающих предприятий и погибло 2 человека. В поселке Таежный огонь уничтожил 20 домов. Вопрос об оказании помощи погорельцам был на контроле у тогдашнего губернатора Евгения Куйвашева. Он докладывал президенту Владимиру Путину о восстановительных работах в поселке.