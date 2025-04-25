Все районы Екатеринбурга охвачены битвой за новые парки: первые итоги

В голосовании за благоустройство поучаствовали больше 80 тысяч екатеринбружцев

26 апреля 2025 в 16:38 Размер текста - 17 +

На федеральные деньги претендуют восемь «зеленых» пространств Фото: Анастасия Соргина © URA.RU В голосовании за благоустройство парков в Екатеринбурге поучаствовали больше 80 тысяч человек — только за первые пять дней кампании. Об этом URA.RU рассказали организаторы. По состоянию на вечер 25 апреля свои голоса отдали 80,4 тысячи человек. Это беспрецедентно высокие темпы. Но чтобы город мог претендовать на федеральное финансирование, нужно еще более 300 тысяч голосов. Выбрать один из восьми парков горожане могут с 21 апреля до 12 июня. Как с помощью волонтеров в синих брендированных жилетах (они стоят возле станций метро, в торговых центрах и других общественных местах), так и самостоятельно через — платформу обратной связи на Госуслугах. В этом году на реконструкцию претендуют: Преображенский (2 очередь, 2 этап). На данный момент 8 тысяч голосов;

Сквер на пересечении улиц Крауля и Викулова — 5,2 тысячи голосов;

Набережная рек Исети и Ольховки от дома № 11 по улице Гражданской до улицы Колмогорова — 12,3 тысячи голосов;

Основинский парк, 15,3 тысячи голосов;

Сквер по улице Амундсена, от Волгоградской до Бардина, 10,7 тысячи голосов;

Парк имени 50-летия Советской власти (2 этап), 9,6 тысячи голосов;

Бульвар по улице Культуры, 11,2 тысячи голосов;

Парк имени Чкалова по улице Патриса Лумумбы, 8,3 тысячи голосов; В 2024-м в голосовании в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) приняли участие 325 тысяч екатеринбуржцев, это был третий результат в стране после Москвы и Санкт-Петербурга. В итоге победил парк 50-летия ВЛКСМ, к его реконструкции власти приступят в ближайшее время. А в 2023 году голосов не хватило. Чтобы не обесценивать участие неравнодушных екатеринбуржцев, Орлов решил благоустроить парк-победитель «Уралмаш» на средства из местного бюджета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В голосовании за благоустройство парков в Екатеринбурге поучаствовали больше 80 тысяч человек — только за первые пять дней кампании. Об этом URA.RU рассказали организаторы. По состоянию на вечер 25 апреля свои голоса отдали 80,4 тысячи человек. Это беспрецедентно высокие темпы. Но чтобы город мог претендовать на федеральное финансирование, нужно еще более 300 тысяч голосов. Выбрать один из восьми парков горожане могут с 21 апреля до 12 июня. Как с помощью волонтеров в синих брендированных жилетах (они стоят возле станций метро, в торговых центрах и других общественных местах), так и самостоятельно через — платформу обратной связи на Госуслугах. В этом году на реконструкцию претендуют: В 2024-м в голосовании в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) приняли участие 325 тысяч екатеринбуржцев, это был третий результат в стране после Москвы и Санкт-Петербурга. В итоге победил парк 50-летия ВЛКСМ, к его реконструкции власти приступят в ближайшее время. А в 2023 году голосов не хватило. Чтобы не обесценивать участие неравнодушных екатеринбуржцев, Орлов решил благоустроить парк-победитель «Уралмаш» на средства из местного бюджета.