На уборке Шарташа ждали огромную делегацию с Паслером, а приехали лишь три топ-чиновника: фото

На субботник в Шарташском лесопарке (Екатеринбург), который из-за дождя проходит в усеченном формате, приехали лишь двое членов правительства — первый замгубернатора Алексей Шмыков, министры экологии и природных ресурсов (Денис Мамонтов) и транспорта (Александр Толкачев), передает корреспондент URA.RU. Хотя изначально ждали в парке более представительную делегацию — с врио губернатора Денисом Паслером и мэром Алексеем Орловым.
Вместе с Мамонтовым и Шмыковым (курирует минприроды) работали глава Кировского района Екатеринбурга Андрей Корюков, бывшие директора Шарташского лесопарка Артур Зиганшин (депутат гордумы Екатеринбурга) и Сергей Бондарев. Все были экипированы дождевиками и перчатками, сосредоточились на уборке срезанных веток
Как ранее сообщало URA.RU, после уборки на Шарташе Паслер должен был отправиться с чиновниками и депутатами на уборку территории возле госпиталя ветеранов войн. Однако из-за непогоды субботник перенесли на 2 мая.
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На субботник в Шарташском лесопарке (Екатеринбург), который из-за дождя проходит в усеченном формате, приехали лишь двое членов правительства — первый замгубернатора Алексей Шмыков, министры экологии и природных ресурсов (Денис Мамонтов) и транспорта (Александр Толкачев), передает корреспондент URA.RU. Хотя изначально ждали в парке более представительную делегацию — с врио губернатора Денисом Паслером и мэром Алексеем Орловым. Вместе с Мамонтовым и Шмыковым (курирует минприроды) работали глава Кировского района Екатеринбурга Андрей Корюков, бывшие директора Шарташского лесопарка Артур Зиганшин (депутат гордумы Екатеринбурга) и Сергей Бондарев. Все были экипированы дождевиками и перчатками, сосредоточились на уборке срезанных веток Как ранее сообщало URA.RU, после уборки на Шарташе Паслер должен был отправиться с чиновниками и депутатами на уборку территории возле госпиталя ветеранов войн. Однако из-за непогоды субботник перенесли на 2 мая.