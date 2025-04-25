25 апреля 2025

На уборке Шарташа ждали огромную делегацию с Паслером, а приехали лишь три топ-чиновника: фото

На главный свердловский субботник прибыли замгубернатора Шмыков и министр
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Шмыков приехал, видимо, потому, что курирует минприроды
Алексей Шмыков приехал, видимо, потому, что курирует минприроды Фото:

На субботник в Шарташском лесопарке (Екатеринбург), который из-за дождя проходит в усеченном формате, приехали лишь двое членов правительства — первый замгубернатора Алексей Шмыков, министры экологии и природных ресурсов (Денис Мамонтов) и транспорта (Александр Толкачев), передает корреспондент URA.RU. Хотя изначально ждали в парке более представительную делегацию — с врио губернатора Денисом Паслером и мэром Алексеем Орловым.

Вместе с Мамонтовым и Шмыковым (курирует минприроды) работали глава Кировского района Екатеринбурга Андрей Корюков, бывшие директора Шарташского лесопарка Артур Зиганшин (депутат гордумы Екатеринбурга) и Сергей Бондарев. Все были экипированы дождевиками и перчатками, сосредоточились на уборке срезанных веток

Как ранее сообщало URA.RU, после уборки на Шарташе Паслер должен был отправиться с чиновниками и депутатами на уборку территории возле госпиталя ветеранов войн. Однако из-за непогоды субботник перенесли на 2 мая.

Алексей Шмыков
Алексей Шмыков
Фото:
Денис Мамонтов
Денис Мамонтов
Фото:
Артур Зиганшин
Артур Зиганшин
Фото:
Андрей Корюков
Андрей Корюков
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На субботник в Шарташском лесопарке (Екатеринбург), который из-за дождя проходит в усеченном формате, приехали лишь двое членов правительства — первый замгубернатора Алексей Шмыков, министры экологии и природных ресурсов (Денис Мамонтов) и транспорта (Александр Толкачев), передает корреспондент URA.RU. Хотя изначально ждали в парке более представительную делегацию — с врио губернатора Денисом Паслером и мэром Алексеем Орловым. Вместе с Мамонтовым и Шмыковым (курирует минприроды) работали глава Кировского района Екатеринбурга Андрей Корюков, бывшие директора Шарташского лесопарка Артур Зиганшин (депутат гордумы Екатеринбурга) и Сергей Бондарев. Все были экипированы дождевиками и перчатками, сосредоточились на уборке срезанных веток Как ранее сообщало URA.RU, после уборки на Шарташе Паслер должен был отправиться с чиновниками и депутатами на уборку территории возле госпиталя ветеранов войн. Однако из-за непогоды субботник перенесли на 2 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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