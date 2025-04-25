Как Ботанический сад спас от голода тысячи свердловчан во время войны. Фото, видео

В войну Ботанический сад Свердловска выращивал растения, которые заменили еду

25 апреля 2025 в 18:38 Размер текста - 17 +

Ученые Ботанического сада выращивали растения, которые заменяли еду и лекарства Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне Пока советские солдаты били фашистов на фронте, а рабочие ковали оружие у станков, свердловские ученые тоже приближали Победу. Не все уральцы знают, что Ботанический сад в годы Великой Отечественной войны стал фабрикой по спасению от голода. Как биологи придумали заменить дефицитные овощи на дикие растения и помогли выжить тысячам людей, — в материале URA.RU. Ботанический сад в Свердловске (сейчас — Екатеринбург) был создан почти 90 лет назад, в далеком 1936 году. Тогда он находился в другом месте — на улице 4-я Мельковка (ныне Азина). Он был при Горсовете и занимал всего 3,1 гектара. Десятки лет назад Ботанический сад возвели на пустом месте Фото: Илья Московец © URA.RU В 1938 году, когда дело шло ко Второй мировой войне, в том районе начали строить большой военный завод, и власти выделили для биологов другое место на улице 8 Марта (здесь Ботанический сад стоит до сих пор). Это были бывшие городские бойни и огороды местных жителей. Рядом протекала речка Черемшанка с заболоченным лугом. Новая площадь была в разы больше предыдущей — 123 га, и ученые с энтузиазмом взялись осваивать новые земли. Все изменил 1941-й. Финансирование Ботанического сада прекратилось, его перевели на хозрасчет, но сотрудники не разбежались. Те, кто не ушел на фронт и остался работать, начали в тылу делать все для Победы. В сад привозили дикие растения, их выращивали для еды и лечения Фото: Илья Московец © URA.RU «Тогда был голод, овощей и зернобобовых не хватало, был дефицит медикаментов. В Ботаническом саду стали выращивать и заготавливать растения, которые имели лекарственные свойства или могли пригодиться для питания. Ученые ездили по лесам и полям, искали разные дикоросы, перевозили их в сад, изучали. Здесь их выращивали, собирали, высушивали, готовили лекарства. Продукцию — настои, отвары и другое — отправляли в госпитали, которых в Свердловске было 49 штук», — рассказал URA.RU младший научный сотрудник Ботанического сада Евгений Савицкий. Среди растений, которыми занимались ученые, были и простые, известные многим: шиповник, земляника, клюква, брусника, черника, подорожник, репей, — но встречались и диковинные. Например, биологи обнаружили, что мох сфагнум, растущий на болотах, обладает бактерицидными обеззараживающими свойствами. В госпиталях, где не хватало перевязочного материала, его накладывали на рану. «Одних только дикорастущих растений, содержащих витамин С, было собрано более 200 видов. А всего за весь период войны в Ботаническом саду было высажено 250 тысяч рассад», — говорит Савицкий. Евгений Савицкий рассказал, что корневища рогоза заменили в войну картошку Фото: Илья Московец © URA.RU Ученые изучали, какие из диких растений пригодны для еды. Специально для этого была создана биохимическая лаборатория, где исследовались их ценные пищевые свойства, витамины и лекарственные компоненты. Кроме привычных — крапивы и лебеды — в ход шли неординарные растения, обычно не используемых в приготовлении пищи, например, рогоз — болотная трава, которую часто путают с камышом. «У него хорошие волокна, из них можно делать одежду и другие вещи, а его корневища богаты крахмалом, это замена картофелю. Их можно было готовить: запекать, жарить, варить, — все что угодно, все это шло в пищу», — объясняет биолог. Биологи не прекращали научную работу во время войны Фото: Илья Московец © URA.RU Ученые заготавливали листья деревьев, высушивали, перемалывали и получали замену муки, из которой готовили разные блюда. В Ботаническом саду специально держали лошадей. Животные нужны были для необычной цели: на их навозе выращивали грибы. Драгоценные овощи тогда ели вместе с кожурой, а ботву картошки, моркови, свеклы, репы, бобов солили, квасили и тоже употребляли в пищу. Всего из растений-заменителей свердловскими биологами было создано 86 рецептов, которые спасали людей от голода. Позже на базе Ботанического сада даже открыли бесплатную столовую, где обессиленные люди могли поесть и набраться сил. Свердловские школьники выращивали овощи себе для питания Фото: Илья Московец © URA.RU «В 1942-м году из 60 свердловских школ всех детей призвали в Ботанический сад. Каждому учебному заведению дали свой участок, целые поля, где школьники сами себе выращивали ту же капусту, свеклу, морковку, помидоры. Их учили правильно сажать овощи: например, картофелину, которая содержит глазки, делили на много частей и выращивали из этих глазков клубни. Ребята собирали урожай и делали заготовки для своих школ. За годы войны из Ботанического сада в школы было передано 134 тонны овощей», — продолжает Савицкий. Учили детей не только выращивать, но и находить лекарственные и съедобные растения: зимой по гербарию, а летом их вывозили в поля. Школьники умудрялись не только работать, чтобы выжить: они даже устраивали городские выставки своего урожая в военное время. Этот фикус пережил войну Фото: Илья Московец © URA.RU Не останавливалась научная деятельность и у самих сотрудников. В голод и холод, когда не было оранжерей, а теплицы отапливались печами, они сумели сохранить 170 видов растений из 250, что были в Ботаническом саду к началу войны. Некоторые из этих растений живут по сей день и радуют посетителей своей экзотической зеленью: саговники, пальмы, фикус и другие. «Мы до сих пор разбираем архивы тех времен, ищем рецепты, которые были созданы из растений-заменителей. Тогда было время выживания, мало что фиксировалось. На базе знаний, собранных учеными в годы войны, была создана кафедра ботаники и фармакогнозии — науки, изучающей лекарственные растения. Сюда приходят студенты-медики, учатся тому, как выращивать лекарственные растения, как их определять, заготавливать, извлекать полезные вещества. Это отработанная схема, и на случай какого-то ЧП мы можем помочь стране», — добавил ученый. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пока советские солдаты били фашистов на фронте, а рабочие ковали оружие у станков, свердловские ученые тоже приближали Победу. Не все уральцы знают, что Ботанический сад в годы Великой Отечественной войны стал фабрикой по спасению от голода. Как биологи придумали заменить дефицитные овощи на дикие растения и помогли выжить тысячам людей, — в материале URA.RU. Ботанический сад в Свердловске (сейчас — Екатеринбург) был создан почти 90 лет назад, в далеком 1936 году. Тогда он находился в другом месте — на улице 4-я Мельковка (ныне Азина). Он был при Горсовете и занимал всего 3,1 гектара. В 1938 году, когда дело шло ко Второй мировой войне, в том районе начали строить большой военный завод, и власти выделили для биологов другое место на улице 8 Марта (здесь Ботанический сад стоит до сих пор). Это были бывшие городские бойни и огороды местных жителей. Рядом протекала речка Черемшанка с заболоченным лугом. Новая площадь была в разы больше предыдущей — 123 га, и ученые с энтузиазмом взялись осваивать новые земли. Все изменил 1941-й. Финансирование Ботанического сада прекратилось, его перевели на хозрасчет, но сотрудники не разбежались. Те, кто не ушел на фронт и остался работать, начали в тылу делать все для Победы. «Тогда был голод, овощей и зернобобовых не хватало, был дефицит медикаментов. В Ботаническом саду стали выращивать и заготавливать растения, которые имели лекарственные свойства или могли пригодиться для питания. Ученые ездили по лесам и полям, искали разные дикоросы, перевозили их в сад, изучали. Здесь их выращивали, собирали, высушивали, готовили лекарства. Продукцию — настои, отвары и другое — отправляли в госпитали, которых в Свердловске было 49 штук», — рассказал URA.RU младший научный сотрудник Ботанического сада Евгений Савицкий. Среди растений, которыми занимались ученые, были и простые, известные многим: шиповник, земляника, клюква, брусника, черника, подорожник, репей, — но встречались и диковинные. Например, биологи обнаружили, что мох сфагнум, растущий на болотах, обладает бактерицидными обеззараживающими свойствами. В госпиталях, где не хватало перевязочного материала, его накладывали на рану. «Одних только дикорастущих растений, содержащих витамин С, было собрано более 200 видов. А всего за весь период войны в Ботаническом саду было высажено 250 тысяч рассад», — говорит Савицкий. Ученые изучали, какие из диких растений пригодны для еды. Специально для этого была создана биохимическая лаборатория, где исследовались их ценные пищевые свойства, витамины и лекарственные компоненты. Кроме привычных — крапивы и лебеды — в ход шли неординарные растения, обычно не используемых в приготовлении пищи, например, рогоз — болотная трава, которую часто путают с камышом. «У него хорошие волокна, из них можно делать одежду и другие вещи, а его корневища богаты крахмалом, это замена картофелю. Их можно было готовить: запекать, жарить, варить, — все что угодно, все это шло в пищу», — объясняет биолог. Ученые заготавливали листья деревьев, высушивали, перемалывали и получали замену муки, из которой готовили разные блюда. В Ботаническом саду специально держали лошадей. Животные нужны были для необычной цели: на их навозе выращивали грибы. Драгоценные овощи тогда ели вместе с кожурой, а ботву картошки, моркови, свеклы, репы, бобов солили, квасили и тоже употребляли в пищу. Всего из растений-заменителей свердловскими биологами было создано 86 рецептов, которые спасали людей от голода. Позже на базе Ботанического сада даже открыли бесплатную столовую, где обессиленные люди могли поесть и набраться сил. «В 1942-м году из 60 свердловских школ всех детей призвали в Ботанический сад. Каждому учебному заведению дали свой участок, целые поля, где школьники сами себе выращивали ту же капусту, свеклу, морковку, помидоры. Их учили правильно сажать овощи: например, картофелину, которая содержит глазки, делили на много частей и выращивали из этих глазков клубни. Ребята собирали урожай и делали заготовки для своих школ. За годы войны из Ботанического сада в школы было передано 134 тонны овощей», — продолжает Савицкий. Учили детей не только выращивать, но и находить лекарственные и съедобные растения: зимой по гербарию, а летом их вывозили в поля. Школьники умудрялись не только работать, чтобы выжить: они даже устраивали городские выставки своего урожая в военное время. Не останавливалась научная деятельность и у самих сотрудников. В голод и холод, когда не было оранжерей, а теплицы отапливались печами, они сумели сохранить 170 видов растений из 250, что были в Ботаническом саду к началу войны. Некоторые из этих растений живут по сей день и радуют посетителей своей экзотической зеленью: саговники, пальмы, фикус и другие. «Мы до сих пор разбираем архивы тех времен, ищем рецепты, которые были созданы из растений-заменителей. Тогда было время выживания, мало что фиксировалось. На базе знаний, собранных учеными в годы войны, была создана кафедра ботаники и фармакогнозии — науки, изучающей лекарственные растения. Сюда приходят студенты-медики, учатся тому, как выращивать лекарственные растения, как их определять, заготавливать, извлекать полезные вещества. Это отработанная схема, и на случай какого-то ЧП мы можем помочь стране», — добавил ученый.