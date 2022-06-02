Свердловский завод, на котором умер рабочий, заплатил компенсацию

Заседание проходило в Свердловском областном суде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Асбестовский завод, принадлежащий ООО «ФОРЭС», на котором умер свердловчанин, заплатит компенсацию в 400 тысяч его сестре. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Суд первой инстанции удовлетворил требования женщины частично, взыскав с ООО „ФОРЭС“ моральный вред в сумме 400 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. Свердловский облсуд утвердил данное решение на одном из заседаний. Свердловчанка просила компенсацию в миллион рублей.

URA.RU обратилось в пресс-службу ООО «ФОРЭС». Там отметили, что компания поддерживает работников, даже если они пострадали по собственной вине и компенсирует моральный и материальный вред. Свердловчане, получившие ожоги во время взрыва, лечились за счет предприятия.

Сестра погибшего работника заявила требования о компенсации только на стадии судебного заседания. В пресс-службе уточнили, что до этого она не обращалась с просьбой о выплате. Представители компании предложили выплатить женщине крупную сумму, однако она просила значительно больше. Причиной инцидента стало нарушение правил эксплуатации мельницы. Расследование обстоятельств аварии проводили сотрудники Следственного комитета.

«Компания „ФОРЭС“ выражает соболезнования родным и близким Сергея Архипова, погибшего в результате аварийной ситуации. Мы не считаем допустимым оценивать человеческую жизнь в денежном эквиваленте, поэтому предприятие добровольно и сразу оказало поддержку семье погибшего работника — его супруге и детям», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что компания купила семье погибшего трехкомнатную квартиру. Им начисляются регулярные выплаты.

Инцидент произошел в августе 2020 года. На предприятии произошел взрыв, из-за чего работник получил обширные ожоги и был госпитализирован. Мужчина скончался, а его коллегу, также пострадавшего во время инцидента, удалось спасти.

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