В Екатеринбурге вторую неделю ремонтируют улицу Малышева — обе стороны участка от Карла Либкнехта (от автомобильного кольца) до Добролюбова (в районе Плотинки). Там меняют дорожное полотно, а также плитку. Завершить работы должны уже в середине октября, заверили в мэрии корреспондента URA.RU.
«До конца строительного сезона должны закончить», — подчеркнули в администрации. Планируется, что произойдет это к 15 октября. Согласно контракту, подрядчик должен отремонтировать три участка — от улицы Восточной до Гагарина, от Малышева, 76 до Добролюбова и от Гагарина до Владимира Высоцкого вместе с мостом на ЖБИ. Дороги обещали заливать асфальтобетоном
В начале июля 2025 года мэрия завершила аукцион по поиску подрядчика на внеплановый ремонт центральной улицы. На эти цели выделили 497,5 млн рублей.
