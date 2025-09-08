Стало известно, когда закончится ремонт центральной улицы Екатеринбурга. Фото

В Екатеринбурге на улице Малышева перерыли тротуар
В дневное время на Малышева ремонтируют тротуар
В дневное время на Малышева ремонтируют тротуар Фото:

В Екатеринбурге вторую неделю ремонтируют улицу Малышева — обе стороны участка от Карла Либкнехта (от автомобильного кольца) до Добролюбова (в районе Плотинки). Там меняют дорожное полотно, а также плитку. Завершить работы должны уже в середине октября, заверили в мэрии корреспондента URA.RU.

«До конца строительного сезона должны закончить», — подчеркнули в администрации. Планируется, что произойдет это к 15 октября. Согласно контракту, подрядчик должен отремонтировать три участка — от улицы Восточной до Гагарина, от Малышева, 76 до Добролюбова и от Гагарина до Владимира Высоцкого вместе с мостом на ЖБИ. Дороги обещали заливать асфальтобетоном

В начале июля 2025 года мэрия завершила аукцион по поиску подрядчика на внеплановый ремонт центральной улицы. На эти цели выделили 497,5 млн рублей. 

