Мужчина отправился в лес за ягодами (архивное фото)
Поисковики обнаружили мертвым 74-летнего Владимира Шамсеева из Нижнего Тагила (Свердловская область), который отправился в лес за ягодами в сторону Невьянска. Об этом рассказали спасатели из отряда «ЛизаАлерт».
«Найден, погиб. Соболезнования родным и близким», — следует из поста волонтеров в соцсети «ВКонтакте». Пенсионера искали со 2 сентября, его тело нашли в ночь на 8 сентября.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. Ответ ожидается.
