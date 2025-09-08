Пропавшего пенсионера из Нижнего Тагила нашли мертвым. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина отправился в лес за ягодами (архивное фото)
Мужчина отправился в лес за ягодами (архивное фото) Фото:

Поисковики обнаружили мертвым 74-летнего Владимира Шамсеева из Нижнего Тагила (Свердловская область), который отправился в лес за ягодами в сторону Невьянска. Об этом рассказали спасатели из отряда «ЛизаАлерт».

«Найден, погиб. Соболезнования родным и близким», — следует из поста волонтеров в соцсети «ВКонтакте». Пенсионера искали со 2 сентября, его тело нашли в ночь на 8 сентября.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. Ответ ожидается.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Поисковики обнаружили мертвым 74-летнего Владимира Шамсеева из Нижнего Тагила (Свердловская область), который отправился в лес за ягодами в сторону Невьянска. Об этом рассказали спасатели из отряда «ЛизаАлерт». «Найден, погиб. Соболезнования родным и близким», — следует из поста волонтеров в соцсети «ВКонтакте». Пенсионера искали со 2 сентября, его тело нашли в ночь на 8 сентября. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...