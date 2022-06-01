В мэрии из ХМАО отреагировали на скандал с избитым депутатом

02 июня 2022 в 20:42 Размер текста - 17 +

В мэрии Урая провели совещание по профилактике правонарушений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация Урая провела заседание координационного совета по профилактике правонарушений после скандала с депутатом городской думы Леонардом Насибуллиным, которого избил бригадир рабочих во время рейда по нелегальному разбору аварийных домов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Чиновники подчеркнули, что главной темой стало обсуждение вопроса обеспечения безопасности при расселении и сносе аварийных домов. «В ходе заседания были обозначены основные позиции, выработаны мероприятия по предупреждению развития ситуации. В ближайшее время будет сформирован план мероприятий, в том числе направленный на отработку инцидента и проведении разъяснительной работы в местах массовой постановки на учет граждан, пребывающих на территорию города Урай совместно с отделом по вопросам миграции ОМВД России по городу Ураю», — прокомментировали в мэрии. В городской администрации считают, что произошедший инцидент не имеет признаков межнациональной розни. «Данная ситуация отношения к мигрантам не имеет, конфликт фактически произошел между гражданами РФ. Также дом по адресу: город Урай, мкрн. Г, дом 50, на сегодняшний день находится в стадии расселения. Мероприятия по расселению завершены не всеми жильцами-собственниками. В связи с чем аукцион по определению подрядной организации на осуществление сноса не проводился», — добавили в администрации Урая. Ранее URA.RU сообщало, что Насибуллин пострадал во время стычки с мигрантом, получившим российское гражданство. После этого депутаты городской думы, входящие в объединение «Патриоты Урая» написали обращение к губернатору ХМАО Наталье Комаровой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» , будьте в курсе всех важных событий.

Администрация Урая провела заседание координационного совета по профилактике правонарушений после скандала с депутатом городской думы Леонардом Насибуллиным, которого избил бригадир рабочих во время рейда по нелегальному разбору аварийных домов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Чиновники подчеркнули, что главной темой стало обсуждение вопроса обеспечения безопасности при расселении и сносе аварийных домов. «В ходе заседания были обозначены основные позиции, выработаны мероприятия по предупреждению развития ситуации. В ближайшее время будет сформирован план мероприятий, в том числе направленный на отработку инцидента и проведении разъяснительной работы в местах массовой постановки на учет граждан, пребывающих на территорию города Урай совместно с отделом по вопросам миграции ОМВД России по городу Ураю», — прокомментировали в мэрии. В городской администрации считают, что произошедший инцидент не имеет признаков межнациональной розни. «Данная ситуация отношения к мигрантам не имеет, конфликт фактически произошел между гражданами РФ. Также дом по адресу: город Урай, мкрн. Г, дом 50, на сегодняшний день находится в стадии расселения. Мероприятия по расселению завершены не всеми жильцами-собственниками. В связи с чем аукцион по определению подрядной организации на осуществление сноса не проводился», — добавили в администрации Урая. Ранее URA.RU сообщало, что Насибуллин пострадал во время стычки с мигрантом, получившим российское гражданство. После этого депутаты городской думы, входящие в объединение «Патриоты Урая» написали обращение к губернатору ХМАО Наталье Комаровой.