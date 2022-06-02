Дочерние компании «Газпрома» в ЯНАО попали под новые санкции США

03 июня 2022 в 11:07 Размер текста - 17 +

Дочерние компании ПАО Газпром в ЯНАО внесли в торговый черный список США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В расширенный черный список США попали дочерние компании ПАО «Газпром», которые работают на Ямале. Список компаний опубликован в Федеральном реестре — сборнике официальных документов американского правительства. Под санкции попали ямальские ООО «Газпром добыча Ноябрьск», ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром добыча Ямбург» и ЗАО «Ямалгазинвест». Ранее URA.RU сообщало, что новый пакет санкций от США включает в себя 71 предприятие из России и Белоруссии. Страны Запада ужесточили санкционное давление против РФ после начала спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин говорил, что их цель — отмена России, запрет культуры и табу на правду об истории страны.

В расширенный черный список США попали дочерние компании ПАО «Газпром», которые работают на Ямале. Список компаний опубликован в Федеральном реестре — сборнике официальных документов американского правительства. Под санкции попали ямальские ООО «Газпром добыча Ноябрьск», ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром добыча Ямбург» и ЗАО «Ямалгазинвест». Ранее URA.RU сообщало, что новый пакет санкций от США включает в себя 71 предприятие из России и Белоруссии. Страны Запада ужесточили санкционное давление против РФ после начала спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин говорил, что их цель — отмена России, запрет культуры и табу на правду об истории страны.