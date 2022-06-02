02 июня 2022
01 июня 2022

Дочерние компании «Газпрома» в ЯНАО попали под новые санкции США

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, газпром
Дочерние компании ПАО Газпром в ЯНАО внесли в торговый черный список США Фото:

В расширенный черный список США попали дочерние компании ПАО «Газпром», которые работают на Ямале. Список компаний опубликован в Федеральном реестре — сборнике официальных документов американского правительства.

Под санкции попали ямальские ООО «Газпром добыча Ноябрьск», ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром добыча Ямбург» и ЗАО «Ямалгазинвест».

Ранее URA.RU сообщало, что новый пакет санкций от США включает в себя 71 предприятие из России и Белоруссии. Страны Запада ужесточили санкционное давление против РФ после начала спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин говорил, что их цель — отмена России, запрет культуры и табу на правду об истории страны.

В расширенный черный список США попали дочерние компании ПАО «Газпром», которые работают на Ямале. Список компаний опубликован в Федеральном реестре — сборнике официальных документов американского правительства. Под санкции попали ямальские ООО «Газпром добыча Ноябрьск», ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром добыча Ямбург» и ЗАО «Ямалгазинвест». Ранее URA.RU сообщало, что новый пакет санкций от США включает в себя 71 предприятие из России и Белоруссии. Страны Запада ужесточили санкционное давление против РФ после начала спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин говорил, что их цель — отмена России, запрет культуры и табу на правду об истории страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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