Руководство не устраивает, что сейчас сайт газеты тяжелый Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководство «Областной газеты» ищет подрядчиков, которые займутся улучшением интернет-версии. Сайт газеты должен стать более легким и удобным, а наполнение — более информативным. Об этом и других изменениях в работе редакции URA.RU рассказал генеральный директор «Областной газеты» Антон Стуликов.

«Сейчас портал находится в разработке. Есть то, что нас не устраивает в нем, он слишком тяжелый. Мы задумались о некой интеграционной системе, которая поможет объединить и портал, и бумажную часть, задумались о новой верстке. Причем мы нашли хороших российских разработчиков, они готовы с нами работать, но есть административные формальности, которые мы, как государственное бюджетное учреждение, должны соблюдать. Поэтому конкретные сроки, когда сайт заработает по-новому, называть не буду», — рассказал Стуликов.

Изменения планируются и в наполнении портала. Конкурировать с крупными новостными СМИ «Областная газета» не будет. «Мы хотим сделать портал лонгридов», — отмечает собеседник. При этом редактор интернет-версии газеты Наталья Самойлова, экс шеф-редактор корпункта НТВ в Екатеринбурге хорошо разбирается в информационной повестке, и дает журналистам установку оперативно работать с новостями. Еще одно из направлений, в котором «Областная газета» планирует развиваться — СММ (работа с социальными сетями, — прим. ред.)

У руководства были планы перевезти редакцию с Малышева, 101 в офисное здание на Чапаева, но пока от идеи отказались. «Предложение о переезде действительно было, но пока все складывается так, что мы остаемся здесь. Будем делать open space (открытое пространство, — прим. ред.) как в настоящих ньюс-румах. Место позволяет, уже прошли необходимые согласования. Жизнь кипит», — поделился Стуликов.

Ранее URA.RU сообщало, что в «Областной газете» приняли новый Устав. Он предполагает разделение должностей главного редактора и генерального директора, а также новое штатное расписание и изменение названия должностей. 26 ноября было объявлено, что «Областную газету» возглавил Антон Стуликов — экс-гендиректор ОТВ и советник губернатора Евгения Куйвашева. Медиаменеджер сменил Дмитрия Полянина, руководившего изданием с 2012 года. В настоящий момент Полянин является советником главы региона.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам