Суд не стал взыскивать с экс-депутата Госдумы Язева 756 млн

04 июня 2022 в 18:03 Размер текста - 17 +

В 2020 году Валерия Язева признали банкротом Фото: Александр Мамаев © URA.RU Арбитражный суд Свердловской области отказался привлекать к субсидиарной ответственности на 755,8 млн рублей бывшего владельца корпорации «Ява», экс-депутата Госдумы от Свердловской области Валерия Язева, а также бывшего руководителя компании Игоря Гребенщикова. Информацию об этом опубликовал конкурсный управляющий УК «Ява» Александр Борноволоков на Федресурсе, сообщает «Коммерсантъ-Урал». Предприятия Язева имели прибыль, пока он являлся депутатом Госдумы пять созывов подряд. Уже после сложения депутатских полномочий в 2018 году «Совкомбанк» подал иск о банкротстве парламентария. По заявлению банка суд ввел в отношении Язева процедуру реструктуризации долгов на сумму 120,6 млн рублей. Общая сумма задолженности перед кредиторами составляет более 1,6 млрд рублей. В августе 2020 года Язева признали банкротом и начались процедуры банкротства компаний, аффилированных с Язевым: ООО «Атоммашкомплекс УЭХК», ООО «Управляющая компания «Ява», ОАО «Ювелиры Урала», ООО «Ява-Холдинг» и ООО «Ява Строй». Процедуры личного банкротства возбуждены в отношении его супруги — Валентины Морозовой и дочери — Светланы Язевой. На аукцион также выставили часть здания на Генеральской, 3 в Екатеринбурге, которое принадлежало обанкротившемуся депутату Госдумы Валерию Язеву. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Арбитражный суд Свердловской области отказался привлекать к субсидиарной ответственности на 755,8 млн рублей бывшего владельца корпорации «Ява», экс-депутата Госдумы от Свердловской области Валерия Язева, а также бывшего руководителя компании Игоря Гребенщикова. Информацию об этом опубликовал конкурсный управляющий УК «Ява» Александр Борноволоков на Федресурсе, сообщает «Коммерсантъ-Урал». Предприятия Язева имели прибыль, пока он являлся депутатом Госдумы пять созывов подряд. Уже после сложения депутатских полномочий в 2018 году «Совкомбанк» подал иск о банкротстве парламентария. По заявлению банка суд ввел в отношении Язева процедуру реструктуризации долгов на сумму 120,6 млн рублей. Общая сумма задолженности перед кредиторами составляет более 1,6 млрд рублей. В августе 2020 года Язева признали банкротом и начались процедуры банкротства компаний, аффилированных с Язевым: ООО «Атоммашкомплекс УЭХК», ООО «Управляющая компания «Ява», ОАО «Ювелиры Урала», ООО «Ява-Холдинг» и ООО «Ява Строй». Процедуры личного банкротства возбуждены в отношении его супруги — Валентины Морозовой и дочери — Светланы Язевой. На аукцион также выставили часть здания на Генеральской, 3 в Екатеринбурге, которое принадлежало обанкротившемуся депутату Госдумы Валерию Язеву.