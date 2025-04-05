05 апреля 2025

Крыша заброшенной школы загорелась в Екатеринбурге. Видео

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На месте работают спасатели
На месте работают спасатели Фото:

В Екатеринбурге вспыхнула крыша заброшенной школы №183

на Пехотинцев, 4а. Кадрами с места происшествия поделились очевидцы в социальных сетях.

«По предварительной информации площадь пожара составляет 150 квадратных метров. На месте работают 26 человек личного состава, 7 единиц пожарно-спасательной техники», — сообщили корреспонденту URA.RU в МЧС.

Причина возгорания неизвестна. Информации о пострадавших не поступало.

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В Екатеринбурге вспыхнула крыша заброшенной школы №183 на Пехотинцев, 4а. Кадрами с места происшествия поделились очевидцы в социальных сетях. «По предварительной информации площадь пожара составляет 150 квадратных метров. На месте работают 26 человек личного состава, 7 единиц пожарно-спасательной техники», — сообщили корреспонденту URA.RU в МЧС. Причина возгорания неизвестна. Информации о пострадавших не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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