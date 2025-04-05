На месте работают спасатели
В Екатеринбурге вспыхнула крыша заброшенной школы №183
на Пехотинцев, 4а. Кадрами с места происшествия поделились очевидцы в социальных сетях.
«По предварительной информации площадь пожара составляет 150 квадратных метров. На месте работают 26 человек личного состава, 7 единиц пожарно-спасательной техники», — сообщили корреспонденту URA.RU в МЧС.
Причина возгорания неизвестна. Информации о пострадавших не поступало.
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