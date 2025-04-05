Новый губернатор Паслер дал свердловским городам 200 миллионов на автобусы

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер выделил 200 миллионов рублей на покупку новых автобусов для малых городов. Информация об этом появилась на сайте департамента информполитики региона.
«Деньги смогут получить малые муниципалитеты с численностью населения менее 150 тысяч человек», — говорится в сообщении. В списке городов, в частности, Краснотурьинск, Первоуральск, Верхняя Салда, Новоуральск и Красноуральск.
Выделенные средства станут частью реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Приобретаться техника будет по схеме «70 на 30», где 30% — средства из муниципального бюджета.
Городские администрации смогут покупать автобусы сами или передавать деньги перевозчикам. По подсчетам властей, на эти 200 миллионов получится купить 34 автобуса.
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