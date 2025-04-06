ВСУ перебросили элитные подразделения беспилотников в Курскую область для удержания села Гуево, за которое идут бои. Об этом рассказали в 30-м мотострелковом полку 72-й дивизии группировки войск «Север».
«После того, как наши бойцы освободили большую часть населенного пункта Гуево, враг перебросил элитные подразделения БПЛА в этот населенный пункт», — передает слова источника РИА Новости. Там добавили, что после освобождения большей части Гуево ВСУ увеличили количество БПЛА, пытаясь отрезать российские силы от снабжения и атаковать как военных, так и гражданских.
Подразделения были переброшены с белгородского участка фронта, где они уже две недели активно действуют. Это указывает на желание украинского командования сохранить контроль над частью Курской области. В то же время российские войска освободили населенный пункт Басовка в Сумской области и нанесли удары по украинским формированиям в районах Горналь, Гуево и Олешня. С марта российские войска усилили наступление в Курской области, освободив множество населенных пунктов и нанеся значительные потери ВСУ.
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