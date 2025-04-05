В Новоуральске соседи пришли на помощь мужчине, которому стало плохо в запертой квартире. Пострадавший звал на помощь и соседи вызвали экстренные службы, рассказали очевидцы в соцсетях.
«Неравнодушные соседи (да, такие ещё есть!) бросились на поиски источника криков. Нашли квартиру — но дверь заперта, а из-за неё доносится хриплое: „Мне бы доктора…“», — рассказала одна из соседок в telegram-канале «Подслушано в Новоуральске». Жильцы дома вызвали 112, МЧС и скорую с полицией.
Спасатели в квартиру попали через лоджию. Позже мужчина, звавший на помощь, уехал в больницу.
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