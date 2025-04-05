05 апреля 2025

«Мне бы доктора»: неравнодушные жильцы вызвали МЧС и спасли соседа в Новоуральске. Фото

Неравнодушные жильцы вызвали МЧС и спасли соседа в Новоуральске
© Служба новостей «URA.RU»
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Первым на спасение мужчины приехало МЧС
Первым на спасение мужчины приехало МЧС Фото:

В Новоуральске соседи пришли на помощь мужчине, которому стало плохо в запертой квартире. Пострадавший звал на помощь и соседи вызвали экстренные службы, рассказали очевидцы в соцсетях.

«Неравнодушные соседи (да, такие ещё есть!) бросились на поиски источника криков. Нашли квартиру — но дверь заперта, а из-за неё доносится хриплое: „Мне бы доктора…“», — рассказала одна из соседок в telegram-канале «Подслушано в Новоуральске». Жильцы дома вызвали 112, МЧС и скорую с полицией.

Спасатели в квартиру попали через лоджию. Позже мужчина, звавший на помощь, уехал в больницу.

Спасатели попали в квартиру пострадавшего через лоджию на втором этаже
Спасатели попали в квартиру пострадавшего через лоджию на втором этаже
Фото:
Мужчину увезли на скорой
Мужчину увезли на скорой
Фото:

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В Новоуральске соседи пришли на помощь мужчине, которому стало плохо в запертой квартире. Пострадавший звал на помощь и соседи вызвали экстренные службы, рассказали очевидцы в соцсетях. «Неравнодушные соседи (да, такие ещё есть!) бросились на поиски источника криков. Нашли квартиру — но дверь заперта, а из-за неё доносится хриплое: „Мне бы доктора…“», — рассказала одна из соседок в telegram-канале «Подслушано в Новоуральске». Жильцы дома вызвали 112, МЧС и скорую с полицией. Спасатели в квартиру попали через лоджию. Позже мужчина, звавший на помощь, уехал в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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