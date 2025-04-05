В Березовском при странных обстоятельствах пропала 34-летняя Юлия Любченко. Она не выходит на связь с 5 апреля, рассказали близкие в соцсетях.
«Близкими установлено, что к их (Юлии и ее парня Алексея) дому в СНТ „Станица“ около 19 часов подъехали два авто, несколько людей зашло в дом, были там минут 15 и уехали. Мы просмотрели видео с камер возле дома, в дом входили и Юлия, и Алексей, в сопровождении незнакомых людей. Потом все сели в машины и уехали», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Ранее Юлия уехала по делам с молодым человеком и не вернулась за своим сыном к бывшему мужу. Родные выяснили, что в Екатеринбурге пара была на своей машине где-то 16:20. В последний раз в сети она была в пятом часу вечера, с тех пор она и Алексей не выходят на связь.
Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил, что поиски девушки уже ведутся. «В настоящее время представители МВД анализируют съемки с камер видеонаблюдения, опрашивают местных жителей, а также отрабатывают различные версии случившегося. В полицию поступило сообщение с просьбой в розыске не только о родственников женщины (живущих в Башкирии), но и родственников мужчины (проживают в Москве)», — рассказал полковник Горелых.
Если вы видели Юлию или Алексея, сообщите Елене, сестре Юлии. Ее номер +7 906 108-52-13.
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