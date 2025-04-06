«Круглые отличники»: более четырех тысяч свердловчан написали «Тотальный диктант»

В Свердловской области в ежегодной акции «Тотальный диктант» приняли участие свыше четырех тысяч человек. Проверить свои знания русского языка жители региона смогли на почти 100 площадках. Об этом сообщили в департаменте информационной политики.
«Могу отметить, что по опыту прошлых лет, в нашем регионе порядка 5% свердловчан — „круглые“ отличники», — рассказал организатор «Тотального диктанта» в Свердловской области Алексей Боталов.
В Екатеринбурге диктант проходил на 32 площадках. Текст читали известные личности: в губернаторском лицее — герой России, пилот Дамир Юсупов, а в педколледже — писательница Надежда Миночкина. Подведение итогов акции ожидается в середине апреля.
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