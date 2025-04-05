Пропавшая жительница Березовского нашлась при необычных обстоятельствах

Пропавшие 5 апреля жители Березовского Юлия Любченко и ее молодой человек Алексей были задержаны в Екатеринбурге отделом по борьбе с наркотиками. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«Прошлую ночь (с 5 на 6 апреля) они провели в здании отдела полиции №?8, куда их доставили сразу после задержания в одном из учреждений при получении посылки с подозрительным веществом, внешне похожим на наркотики. По итогам начавшихся проверочных мероприятий полиция примет обоснованное процессуальное решение, а также будет решен статус задержанных», — рассказал полковник Горелых. Задержание произошло в рамках оперативных мероприятий при получении парой подозрительной посылки.
Также конфискованный товар был отправлен на анализ в экспертно-криминалистический центр при областном управлении полиции. После проведения допроса задержанные молодые люди будут переданы в отдел для дальнейшего расследования, занимающийся борьбой с наркотрафиком.
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