05 апреля 2025

Пропавшая жительница Березовского нашлась при необычных обстоятельствах

Полиция задержала пропавшую жительницу Березовского и ее парня с наркотиками
© Служба новостей «URA.RU»
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Девушку и ее парня задержали с веществом, похожим на наркотики
Девушку и ее парня задержали с веществом, похожим на наркотики Фото:

Пропавшие 5 апреля жители Березовского Юлия Любченко и ее молодой человек Алексей были задержаны в Екатеринбурге отделом по борьбе с наркотиками. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Прошлую ночь (с 5 на 6 апреля) они провели в здании отдела полиции №?8, куда их доставили сразу после задержания в одном из учреждений при получении посылки с подозрительным веществом, внешне похожим на наркотики. По итогам начавшихся проверочных мероприятий полиция примет обоснованное процессуальное решение, а также будет решен статус задержанных», — рассказал полковник Горелых. Задержание произошло в рамках оперативных мероприятий при получении парой подозрительной посылки.

Также конфискованный товар был отправлен на анализ в экспертно-криминалистический центр при областном управлении полиции. После проведения допроса задержанные молодые люди будут переданы в отдел для дальнейшего расследования, занимающийся борьбой с наркотрафиком. 

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Пропавшие 5 апреля жители Березовского Юлия Любченко и ее молодой человек Алексей были задержаны в Екатеринбурге отделом по борьбе с наркотиками. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Прошлую ночь (с 5 на 6 апреля) они провели в здании отдела полиции №?8, куда их доставили сразу после задержания в одном из учреждений при получении посылки с подозрительным веществом, внешне похожим на наркотики. По итогам начавшихся проверочных мероприятий полиция примет обоснованное процессуальное решение, а также будет решен статус задержанных», — рассказал полковник Горелых. Задержание произошло в рамках оперативных мероприятий при получении парой подозрительной посылки. Также конфискованный товар был отправлен на анализ в экспертно-криминалистический центр при областном управлении полиции. После проведения допроса задержанные молодые люди будут переданы в отдел для дальнейшего расследования, занимающийся борьбой с наркотрафиком. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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