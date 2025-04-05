«Знать пароли в паре — нормально»: фэшн-дива — о чужих переписках, спасении «Белой башни» и UF`LAB

Вика Чума сняла фильм о «Белой башне» в Екатеринбурге

06 апреля 2025 в 12:47 Размер текста - 17 +

Чума Вечеринка побывала в Екатеринбурге трижды Фото: Размик Закарян © URA.RU Блогер и историк моды Вика Чума (она же — Чума Вечеринка) прилетела в Екатеринбург, чтобы презентовать новые сезоны шоу «Богиня сыска» и «Богиня свиданий» телеканала «Суббота!», где Вика является ведущей. До мероприятия URA.RU встретилось с главной шмоткессой всея Руси, чтобы обсудить, как она помогает «Белой башне», чем ее восхитил проект UF LAB, осуждает ли она чтение чужих переписок и зачем нужны программы, где девушки пытаются покорить парня. «Знать пароли друг друга нормально» — Вика, ты приехала в Екатеринбург на презентацию шоу «Богиня сыска» и «Богиня свиданий», которые очень популярны у зрителей. Как думаешь, зачем люди смотрят подобные реалити? — Во-первых, это молодые пары, которым интересно посмотреть, а что там остальные? А почему мой самый замечательный, пока вот эти ищут свою любовь? Во-вторых, те, кто ищут взаимоотношений и смотрят, что там на рынке невест и женихов нынче происходит. Ну и немножечко все мы, кто любит сплетни. А вот там уже вообще без возрастов: когда в семьях уже мало сплетен и этого не хватает очень сильно, хочется обрести новых друзей в виде нас, комментаторов, которые вместе с тобой сидят и кого-то там обсуждают. Вика Чума стала ведущей проекта на телеканале «Суббота» с апреля 2024 года Фото: Размик Закарян © URA.RU — Шоу развлекательные, но, на твой взгляд, они продвигают какие ценности? — Мне кажется, что развлекательные шоу у нас наиболее философичны, потому что в юморе кроется глубина. Здесь же и про взаимоотношения, и про характеры людские, и про мироустройство, и про у кого какие цели, потому что всегда в жилом пространстве можно увидеть и чаяния человеческие, и несбывшиеся надежды и мечты, и, наоборот, какие-то желания. Мне кажется, что квартиры — это всегда больше, чем просто образ человечества, там раскрывается судьба, человеческое бытие. Вот так вот внезапно мы уйдем к Шопенгауэру и тут же вернемся. (Смеется) Но на самом деле мне нравится проект тем, что действительно раскрываются характеры человеческие. — В «Богине свиданий» участницы рассказывают смешные и удивительные истории. У тебя были подобные случаи, когда встреча с человеком запомнилась каким-то кринжем (необязательно речь о свидании)? — Ой, множество! На ум приходят всяческие истории из детства. Помню, я познакомилась с каким-то соседом, он ходил в костюме лодки. И вот сейчас я думаю, какой еще костюм лодки. А в детстве все кажется очень волшебным. За рубежом на учебе я как-то встретила на улице потрясающего деда, который в каких-то полурваных сланцах начал говорить мне про судьбу, свадьбу, что-то понесло. А я немножечко такая пугливая, особенно в путешествиях, когда к тебе подходит дед и начинает настроение гадательное. И я смотрю на рваные сланцы и думаю: «Ну что мне, может, денежкой ему нужно помочь?» А потом этот человек речь свою излил, подъезжает машина очень дорогая, Rolls-Royce или что-то типа такого, ему водитель открывает дверцу, он садится и говорит: «Ну, я на работу». — В «Богине сыска» героини осматривают квартиру потенциального жениха. Рыться в чужих вещах и проверять телефон — норм или стрем? — Я все-таки стараюсь жить без лишнего. Но если мне нужно покопаться в вещах, чтобы их постирать, тогда, конечно, я копаюсь в этом смысле. Вот если мы говорим про пары, конечно, знать пароли друг друга нормально. Для чего? На случай «а мало ли что»: зайти в поисковик, села батарейка. В этом смысле доверять партнеру — это хорошо, а когда вы доверяете, вы не проверяете. На экстренные случаи — для меня это не кажется чем-то ненормальным и нарушением границы. В конце концов, когда вы в замечательных партнерских отношениях, вы всегда можете сказать: «Я переживаю, скажи, что там у тебя такое?» И хороший партнер покажет. «Предлагали посидеть с птицами» — Что касается соцсетей. Какие самые странные или забавные комментарии ты получала от поклонников или хейтеров? — Если кто-то хейтит, я стараюсь не пропускать сквозь себя. А хорошего — одного упомянешь, остальные обидятся. (Смеется) Но есть у меня один человек, который стабильно с 2018 года пишет мне: «Как дела?» Он иностранец, я не нажимаю «Согласовать переписку». Он однажды подпропал на полгода, потом вернулся. Это и есть стабильность! (Смеется) Я ему мысленно отвечаю, просто я немножечко побаиваюсь, потому что есть аккаунты, где стараешься не будить зверя. Блогер очень любит уральский конструктивизм Фото: Размик Закарян © URA.RU — А вообще ты кому-то отвечаешь в личке? — Я отвечаю сильно много. У меня сейчас, кстати, идет интересная переписка со студенткой из Перу, они исследуют архитектуру Москвы. Она увидела у меня какое-то видео в интернете и попросила больше материалов. А я ей сказала, что у меня есть определенные контакты, могу даже подсобить схемами. Такие переписки я обожаю, поэтому я всегда читаю, что мне пишут, иногда по интересным вещам, не в смысле проектов, а вот — студент из Перу про архитектуру Москвы! Но я заодно ей и конструктивизм, и Екатеринбург чуть-чуть прорекламировала. — Какое самое странное предложение поступало тебе в личку? — Как-то раз меня попросили, чтобы я посидела с птицами: «Знаете, у нас садик, там канареечки, попугайчики. Не могли бы вы у нас просто посидеть и с ними пообщаться?» Я даже что-то ответила, но потом они пропали. По-настоящему это было или они испугались, что я ответила, — неизвестно. «Здесь много модного молодняка» — В прошлом году видела тебя в Верхней Пышме на Неделе моды UF LAB. Какие у тебя остались впечатления от проекта? Если он еще раз состоится, приедешь ли? — Ой, потрясающе, приеду [еще раз]. Уральская неделя моды потрясающая у вас тут, куча местных брендов, которые уже не совсем местные, но очень круто, что они держатся корней. Это отдельная, вообще замечательная радость. Это 12STOREEZ, Ushatava, YULIAWAVE, Asia st 71 — набирает обороты вся эта композиция. Понятно, что у вас не только одежда, но и аксессуарные истории, косметические бренды всем известные. То самое украшение уральского дизайнера Георгия Рушева Фото: Размик Закарян © URA.RU Даже я сейчас сижу — это Гоша Рушев (дизайнер украшений — прим. ред.) тоже ваш человечек, между прочим. Было очень круто, потрясающе организовано, очень крутая программа. Честно говоря, уровень достойный. Были же ребята и международные, мне удалось пообщаться с иностранными дизайнерами. Великолепие дикое, очень сильное, довольневое осталось. И вообще, конечно, надо сказать, что у вас в 90-е уже была Неделя моды, просто потом дальше «нулевые», вся эта тяжесть экономическая. Но я уверена, что эта децентрализация продолжится в роскошном русле и Екатеринбург будет оставаться важным центром и моды, и культуры. — На твой взгляд, есть ли отличия между уральскими, московскими и питерскими модниками? — Мне кажется, что уральский студент — это один из самых модных студентов в стране. Я думаю, это потому, что в Екатеринбург стекаются студенты со всего Урала. Здесь конструктивизм, росли люди, которые хотят менять страну, культурно облагораживаться. Здесь много модного молодняка. В этом смысле вы еще отличаетесь, потому что вы архитектурно замечательные, это сразу видно в конструкции одежды. Ребята умеют не только цвета сочетать, но и ткани, что геометрически складывается. В Москве можно всех со всеми перепутать. — Говорят, ты очень любишь изучать города, куда приезжаешь. Что успела посмотреть в прошлые поездки в Екатеринбурге? — Я обожаю конструктивизм, а кто его не обожает? Пытаюсь прогуляться по всем местам, но это невозможно. В прошлый раз я еще успела снять мини-документальный фильм про «Белую башню». Мы с ребятами из Самары даже сделали светильники «Белая башня», чтобы часть от продаж (я ничего с этого не получаю) отправлялась на консервацию и реставрацию башни. Я много времени потратила, чтобы побывать не только снаружи, но и внутри. В первую свою поездку мы изучали студенческие и всяческие кластеры, тогда удалось много с людьми поконтактировать. Сейчас, мне кажется, надо уже детально погружаться в разные районы. — А какие-то заведения успела посетить? — Я сегодня была в пельменной «Два деда», она супер, в ней чувствуешь, что в Екатеринбурге находишься. Все вот эти чебуречные композиции, посекунчиковые иллюстрации — это все берем, делаем максимальный поедонь. Чаи — тоже мое почтение. Это все осуществилось. — Какие еще планы на эту поездку? — Погулять по районам Екатеринбурга. У меня выделены на карте, они разделены по цифрам — Кировский, Ленинский, Орджоникидзевский, Октябрьский. Короче, на ночь глядя посмотрю здесь объекты культурного и околокультурного наследия, что-то из 20-х и 60-х, что мне нравится, подсниму быстренько. Мне очень нравится про это рассказывать. Многие не знают про «Белую башню», и это проблема не в Екатеринбурге: в других городах тоже не знают про свои культурные и архитектурные объекты. Я рассказываю, а потом люди туда поведут гостей города, сами скатаются, всем расскажут, это все наберет масштабы, будет сохраняться, увеличиваться, превращаться в классное и культурное. Надеюсь, мы еще сходим в «Белую башню» на открытие кластера. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Блогер и историк моды Вика Чума (она же — Чума Вечеринка) прилетела в Екатеринбург, чтобы презентовать новые сезоны шоу «Богиня сыска» и «Богиня свиданий» телеканала «Суббота!», где Вика является ведущей. До мероприятия URA.RU встретилось с главной шмоткессой всея Руси, чтобы обсудить, как она помогает «Белой башне», чем ее восхитил проект UF LAB, осуждает ли она чтение чужих переписок и зачем нужны программы, где девушки пытаются покорить парня. — Вика, ты приехала в Екатеринбург на презентацию шоу «Богиня сыска» и «Богиня свиданий», которые очень популярны у зрителей. Как думаешь, зачем люди смотрят подобные реалити? — Во-первых, это молодые пары, которым интересно посмотреть, а что там остальные? А почему мой самый замечательный, пока вот эти ищут свою любовь? Во-вторых, те, кто ищут взаимоотношений и смотрят, что там на рынке невест и женихов нынче происходит. Ну и немножечко все мы, кто любит сплетни. А вот там уже вообще без возрастов: когда в семьях уже мало сплетен и этого не хватает очень сильно, хочется обрести новых друзей в виде нас, комментаторов, которые вместе с тобой сидят и кого-то там обсуждают. — Шоу развлекательные, но, на твой взгляд, они продвигают какие ценности? — Мне кажется, что развлекательные шоу у нас наиболее философичны, потому что в юморе кроется глубина. Здесь же и про взаимоотношения, и про характеры людские, и про мироустройство, и про у кого какие цели, потому что всегда в жилом пространстве можно увидеть и чаяния человеческие, и несбывшиеся надежды и мечты, и, наоборот, какие-то желания. Мне кажется, что квартиры — это всегда больше, чем просто образ человечества, там раскрывается судьба, человеческое бытие. Вот так вот внезапно мы уйдем к Шопенгауэру и тут же вернемся. (Смеется) Но на самом деле мне нравится проект тем, что действительно раскрываются характеры человеческие. — В «Богине свиданий» участницы рассказывают смешные и удивительные истории. У тебя были подобные случаи, когда встреча с человеком запомнилась каким-то кринжем (необязательно речь о свидании)? — Ой, множество! На ум приходят всяческие истории из детства. Помню, я познакомилась с каким-то соседом, он ходил в костюме лодки. И вот сейчас я думаю, какой еще костюм лодки. А в детстве все кажется очень волшебным. И я смотрю на рваные сланцы и думаю: «Ну что мне, может, денежкой ему нужно помочь?» А потом этот человек речь свою излил, подъезжает машина очень дорогая, Rolls-Royce или что-то типа такого, ему водитель открывает дверцу, он садится и говорит: «Ну, я на работу». — В «Богине сыска» героини осматривают квартиру потенциального жениха. Рыться в чужих вещах и проверять телефон — норм или стрем? — Я все-таки стараюсь жить без лишнего. Но если мне нужно покопаться в вещах, чтобы их постирать, тогда, конечно, я копаюсь в этом смысле. Вот если мы говорим про пары, конечно, знать пароли друг друга нормально. Для чего? На случай «а мало ли что»: зайти в поисковик, села батарейка. В этом смысле доверять партнеру — это хорошо, а когда вы доверяете, вы не проверяете. На экстренные случаи — для меня это не кажется чем-то ненормальным и нарушением границы. В конце концов, когда вы в замечательных партнерских отношениях, вы всегда можете сказать: «Я переживаю, скажи, что там у тебя такое?» И хороший партнер покажет. — Что касается соцсетей. Какие самые странные или забавные комментарии ты получала от поклонников или хейтеров? — Если кто-то хейтит, я стараюсь не пропускать сквозь себя. А хорошего — одного упомянешь, остальные обидятся. (Смеется) Но есть у меня один человек, который стабильно с 2018 года пишет мне: «Как дела?» Он иностранец, я не нажимаю «Согласовать переписку». Он однажды подпропал на полгода, потом вернулся. Это и есть стабильность! (Смеется) Я ему мысленно отвечаю, просто я немножечко побаиваюсь, потому что есть аккаунты, где стараешься не будить зверя. — А вообще ты кому-то отвечаешь в личке? — Я отвечаю сильно много. У меня сейчас, кстати, идет интересная переписка со студенткой из Перу, они исследуют архитектуру Москвы. Она увидела у меня какое-то видео в интернете и попросила больше материалов. А я ей сказала, что у меня есть определенные контакты, могу даже подсобить схемами. Такие переписки я обожаю, поэтому я всегда читаю, что мне пишут, иногда по интересным вещам, не в смысле проектов, а вот — студент из Перу про архитектуру Москвы! Но я заодно ей и конструктивизм, и Екатеринбург чуть-чуть прорекламировала. — Какое самое странное предложение поступало тебе в личку? — Как-то раз меня попросили, чтобы я посидела с птицами: «Знаете, у нас садик, там канареечки, попугайчики. Не могли бы вы у нас просто посидеть и с ними пообщаться?» Я даже что-то ответила, но потом они пропали. По-настоящему это было или они испугались, что я ответила, — неизвестно. — В прошлом году видела тебя в Верхней Пышме на Неделе моды UF LAB. Какие у тебя остались впечатления от проекта? Если он еще раз состоится, приедешь ли? — Ой, потрясающе, приеду [еще раз]. Уральская неделя моды потрясающая у вас тут, куча местных брендов, которые уже не совсем местные, но очень круто, что они держатся корней. Это отдельная, вообще замечательная радость. Это 12STOREEZ, Ushatava, YULIAWAVE, Asia st 71 — набирает обороты вся эта композиция. Понятно, что у вас не только одежда, но и аксессуарные истории, косметические бренды всем известные. Даже я сейчас сижу — это Гоша Рушев (дизайнер украшений — прим. ред.) тоже ваш человечек, между прочим. Было очень круто, потрясающе организовано, очень крутая программа. Честно говоря, уровень достойный. Были же ребята и международные, мне удалось пообщаться с иностранными дизайнерами. Великолепие дикое, очень сильное, довольневое осталось. И вообще, конечно, надо сказать, что у вас в 90-е уже была Неделя моды, просто потом дальше «нулевые», вся эта тяжесть экономическая. Но я уверена, что эта децентрализация продолжится в роскошном русле и Екатеринбург будет оставаться важным центром и моды, и культуры. — На твой взгляд, есть ли отличия между уральскими, московскими и питерскими модниками? — Мне кажется, что уральский студент — это один из самых модных студентов в стране. Я думаю, это потому, что в Екатеринбург стекаются студенты со всего Урала. Здесь конструктивизм, росли люди, которые хотят менять страну, культурно облагораживаться. Здесь много модного молодняка. В этом смысле вы еще отличаетесь, потому что вы архитектурно замечательные, это сразу видно в конструкции одежды. Ребята умеют не только цвета сочетать, но и ткани, что геометрически складывается. В Москве можно всех со всеми перепутать. — Говорят, ты очень любишь изучать города, куда приезжаешь. Что успела посмотреть в прошлые поездки в Екатеринбурге? — Я обожаю конструктивизм, а кто его не обожает? Пытаюсь прогуляться по всем местам, но это невозможно. В прошлый раз я еще успела снять мини-документальный фильм про «Белую башню». Я много времени потратила, чтобы побывать не только снаружи, но и внутри. В первую свою поездку мы изучали студенческие и всяческие кластеры, тогда удалось много с людьми поконтактировать. Сейчас, мне кажется, надо уже детально погружаться в разные районы. — А какие-то заведения успела посетить? — Я сегодня была в пельменной «Два деда», она супер, в ней чувствуешь, что в Екатеринбурге находишься. Все вот эти чебуречные композиции, посекунчиковые иллюстрации — это все берем, делаем максимальный поедонь. Чаи — тоже мое почтение. Это все осуществилось. — Какие еще планы на эту поездку? — Погулять по районам Екатеринбурга. У меня выделены на карте, они разделены по цифрам — Кировский, Ленинский, Орджоникидзевский, Октябрьский. Короче, на ночь глядя посмотрю здесь объекты культурного и околокультурного наследия, что-то из 20-х и 60-х, что мне нравится, подсниму быстренько. Мне очень нравится про это рассказывать. Многие не знают про «Белую башню», и это проблема не в Екатеринбурге: в других городах тоже не знают про свои культурные и архитектурные объекты. Я рассказываю, а потом люди туда поведут гостей города, сами скатаются, всем расскажут, это все наберет масштабы, будет сохраняться, увеличиваться, превращаться в классное и культурное. Надеюсь, мы еще сходим в «Белую башню» на открытие кластера.