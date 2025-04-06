06 апреля 2025

ДТП с участием такси произошло на Уктусе, есть пострадавший. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшего госпитализировали с травмами
Пострадавшего госпитализировали с травмами Фото:

Сегодня ночью, 7 апреля, на Самолетной, 1 произошло ДТП. Столкнулись Lada Kalina и Volkswagen Polo. Об этом URA.RU сообщил очевидец.

«Водитель автомобиля Lada Kalina, двигаясь со стороны улицы Самолетной по улице Щербакова, допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Polo, который двигался в том же направлении от улицы Самолётной по улице Щербакова, с последующим наездом на препятствие», — подтвердили информацию в ГИБДД.

Пострадал водитель Volkswagen Polo — 51-летний мужчина. Его доставили в городскую больницу №24.

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Сегодня ночью, 7 апреля, на Самолетной, 1 произошло ДТП. Столкнулись Lada Kalina и Volkswagen Polo. Об этом URA.RU сообщил очевидец. «Водитель автомобиля Lada Kalina, двигаясь со стороны улицы Самолетной по улице Щербакова, допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Polo, который двигался в том же направлении от улицы Самолётной по улице Щербакова, с последующим наездом на препятствие», — подтвердили информацию в ГИБДД. Пострадал водитель Volkswagen Polo — 51-летний мужчина. Его доставили в городскую больницу №24.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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