Пострадавшего госпитализировали с травмами
Сегодня ночью, 7 апреля, на Самолетной, 1 произошло ДТП. Столкнулись Lada Kalina и Volkswagen Polo. Об этом URA.RU сообщил очевидец.
«Водитель автомобиля Lada Kalina, двигаясь со стороны улицы Самолетной по улице Щербакова, допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Polo, который двигался в том же направлении от улицы Самолётной по улице Щербакова, с последующим наездом на препятствие», — подтвердили информацию в ГИБДД.
Пострадал водитель Volkswagen Polo — 51-летний мужчина. Его доставили в городскую больницу №24.
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