Курентзис с оркестром исполнил этюд военного времени

05 июня 2022 в 13:21 Размер текста - 17 +

Теодор Курентзис выступил в Самаре с этюдом Рихарда Штрауса Фото: Алексей Гущин © URA.RU Дирижер Теодор Курентзис, работавший худруком Пермской оперы, вместе со своим оркестром сыграл для самарских зрителей этюд Штрауса, написанный во время Второй мировой войны. Об этом сообщает самарский сайт «Сова» после концерта артиста в местной филармонии. «Один из самых востребованных дирижеров России Теодор Курентзис и его коллектив MusicAeterna исполнили симфонический этюд Рихарда Штрауса, написанный в 1945 году», — информирует агентство. Курентзис и его музыканты отыграли этюд «Метаморфозы» для 23 струнных инструментов немецкого композитора. Музыкальное произведение было написано в апреле 1945 года, за месяц до падения Берлина. Во второй части концерта дирижер и его оркестр обратились к творчеству Шостаковича. Музыканты порадовали публику симфонией №14 для сопрано, баса и камерного оркестра на стихи различных авторов. Ранее URA.RU сообщало, что Курентзис готовится выступить в Перми на фестивале «Дягилевские вечера». Культурное событие пройдет с 11 по 20 июня. На нем он также собирается исполнить этюд Штрауса. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Большая П» .

Дирижер Теодор Курентзис, работавший худруком Пермской оперы, вместе со своим оркестром сыграл для самарских зрителей этюд Штрауса, написанный во время Второй мировой войны. Об этом сообщает самарский сайт «Сова» после концерта артиста в местной филармонии. «Один из самых востребованных дирижеров России Теодор Курентзис и его коллектив MusicAeterna исполнили симфонический этюд Рихарда Штрауса, написанный в 1945 году», — информирует агентство. Курентзис и его музыканты отыграли этюд «Метаморфозы» для 23 струнных инструментов немецкого композитора. Музыкальное произведение было написано в апреле 1945 года, за месяц до падения Берлина. Во второй части концерта дирижер и его оркестр обратились к творчеству Шостаковича. Музыканты порадовали публику симфонией №14 для сопрано, баса и камерного оркестра на стихи различных авторов. Ранее URA.RU сообщало, что Курентзис готовится выступить в Перми на фестивале «Дягилевские вечера». Культурное событие пройдет с 11 по 20 июня. На нем он также собирается исполнить этюд Штрауса.