Фестиваль под руководством Курентзиса анонсировал продажу билетов

Фестиваль пройдет с 11 по 20 июня Фото: Максим Денисов © URA.RU

Билеты на Дягилевский фестиваль, который проходит под художественным руководством дирижера Теодора Курентзсиса, появятся в продаже уже 24 мая. Приобрести билеты можно будет как на «Яндекс.Афише», так и в кассе Пермского театра оперы и балета. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

«Предварительная продажа билетов на события Дягилевского фестиваля 2022 года откроется 24 мая в 14:00 по пермскому времени», — говорится на сайте. Сам фестиваль пройдет с 11 по 20 июня.

В программе будут концерты, перфомансы, оперы и выставки. Откроет фестиваль оркестр musicAetherna с дирижером Теодором Курентзисом, который исполнит Шестую симфонию Петра Чайковского и «Метаморфозы» Рихарда Штрауса. Закроет фестиваль премьера постановки опера-мистерия Карла Орфа «Мистерия на конец времени». Ее дирижером также выступит Теодор Курентзис.