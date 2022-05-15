15 мая 2022

Фестиваль под руководством Курентзиса анонсировал продажу билетов

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Дягилевский фестиваль. Пермь, театр, партер, занавес, театральный концертный зал, пермский театр оперы и балета
Фестиваль пройдет с 11 по 20 июня Фото:

Билеты на Дягилевский фестиваль, который проходит под художественным руководством дирижера Теодора Курентзсиса, появятся в продаже уже 24 мая. Приобрести билеты можно будет как на «Яндекс.Афише», так и в кассе Пермского театра оперы и балета. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

«Предварительная продажа билетов на события Дягилевского фестиваля 2022 года откроется 24 мая в 14:00 по пермскому времени», — говорится на сайте. Сам фестиваль пройдет с 11 по 20 июня.

В программе будут концерты, перфомансы, оперы и выставки. Откроет фестиваль оркестр musicAetherna с дирижером Теодором Курентзисом, который исполнит Шестую симфонию Петра Чайковского и «Метаморфозы» Рихарда Штрауса. Закроет фестиваль премьера постановки опера-мистерия Карла Орфа «Мистерия на конец времени». Ее дирижером также выступит Теодор Курентзис.

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Билеты на Дягилевский фестиваль, который проходит под художественным руководством дирижера Теодора Курентзсиса, появятся в продаже уже 24 мая. Приобрести билеты можно будет как на «Яндекс.Афише», так и в кассе Пермского театра оперы и балета. Об этом сообщается на сайте фестиваля. «Предварительная продажа билетов на события Дягилевского фестиваля 2022 года откроется 24 мая в 14:00 по пермскому времени», — говорится на сайте. Сам фестиваль пройдет с 11 по 20 июня. В программе будут концерты, перфомансы, оперы и выставки. Откроет фестиваль оркестр musicAetherna с дирижером Теодором Курентзисом, который исполнит Шестую симфонию Петра Чайковского и «Метаморфозы» Рихарда Штрауса. Закроет фестиваль премьера постановки опера-мистерия Карла Орфа «Мистерия на конец времени». Ее дирижером также выступит Теодор Курентзис.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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