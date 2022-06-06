В пермских детсадах и школах детей кормили непонятным маслом

Масло давали в школах и детсадах Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В детские сады и школы Пермского края поступало сливочное масло, произведенное из неизвестного сырья. Нарушения выявило Управление по ветеринарному и фитосанитарному надзору во время мониторинга документации молочной продукции, поступающей в социальные учреждения Пермского края.

В детские сады региона поставлялось масло подмосковного производителя, который для изготовления продукта в документах указал сырье фантомного молочного цеха. «В соликамскую школу было поставлено сливочное масло, которое, согласно документации, было изготовленное из топленого масла, что фактически невозможно, т. к. топленое масло получается в результате топления сливочного масла», — сообщают в ведомстве.

По результатам проверки фантомный молочный цех и производитель сливочного масла исключены из профессиональных реестров. Информация о результатах мониторинга направлена получателям продукции, а также в надзорные ведомства.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми найден фантомный цех по производству молока. В документах предприятия было указано, что он находится в одном из торговых центров города.