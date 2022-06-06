06 июня 2022

В пермских детсадах и школах детей кормили непонятным маслом

© Служба новостей «URA.RU»
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Освящение куличей на хлебзаводе Абсолют. Тюмень, масло, масло сливочное
Масло давали в школах и детсадах Фото:

В детские сады и школы Пермского края поступало сливочное масло, произведенное из неизвестного сырья. Нарушения выявило Управление по ветеринарному и фитосанитарному надзору во время мониторинга документации молочной продукции, поступающей в социальные учреждения Пермского края.

В детские сады региона поставлялось масло подмосковного производителя, который для изготовления продукта в документах указал сырье фантомного молочного цеха. «В соликамскую школу было поставлено сливочное масло, которое, согласно документации, было изготовленное из топленого масла, что фактически невозможно, т. к. топленое масло получается в результате топления сливочного масла», — сообщают в ведомстве.

По результатам проверки фантомный молочный цех и производитель сливочного масла исключены из профессиональных реестров. Информация о результатах мониторинга направлена получателям продукции, а также в надзорные ведомства.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми найден фантомный цех по производству молока. В документах предприятия было указано, что он находится в одном из торговых центров города.

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В детские сады и школы Пермского края поступало сливочное масло, произведенное из неизвестного сырья. Нарушения выявило Управление по ветеринарному и фитосанитарному надзору во время мониторинга документации молочной продукции, поступающей в социальные учреждения Пермского края. В детские сады региона поставлялось масло подмосковного производителя, который для изготовления продукта в документах указал сырье фантомного молочного цеха. «В соликамскую школу было поставлено сливочное масло, которое, согласно документации, было изготовленное из топленого масла, что фактически невозможно, т. к. топленое масло получается в результате топления сливочного масла», — сообщают в ведомстве. По результатам проверки фантомный молочный цех и производитель сливочного масла исключены из профессиональных реестров. Информация о результатах мониторинга направлена получателям продукции, а также в надзорные ведомства. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми найден фантомный цех по производству молока. В документах предприятия было указано, что он находится в одном из торговых центров города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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