В Перми нашли фантомный цех по производству молока

20 мая 2022 в 17:18 Размер текста - 17 +

В российские регионы поставляли молоко с несуществующего предприятия в Перми Фото: Анна Майорова © URA.RU В российские регионы поставлялось молоко, произведенное на несуществующем предприятии в центре Перми. Об этом URA.RU сообщили в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. По данным ведомства, более 200 тонн молока и молочной продукции были произведены и направлены в Калужскую, Волгоградскую и Кировскую области. При этом при регистрации продуктов не был предоставлен необходимый перечень документов, а производителем было указано ООО «Рустер», зарегистрированное в Перми. «Проверка показала, что „Рустер“ не имеет разрешения на переработку молочной продукции, а по адресу производственной площадки находится ТРК „Семья“», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Площадка была исключена из реестра хозяйствующих субъектов, информация об этом также была направлена получателям продукции и в надзорные органы Пермского края.



Ранее URA.RU рассказывало, что в пермской деревне нашли фейковый колхоз имени Ленина. По документам, на объекте якобы разводили коров и получали молоко, однако в действительности предприятия по указанному адресу не было.

В российские регионы поставлялось молоко, произведенное на несуществующем предприятии в центре Перми. Об этом URA.RU сообщили в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. По данным ведомства, более 200 тонн молока и молочной продукции были произведены и направлены в Калужскую, Волгоградскую и Кировскую области. При этом при регистрации продуктов не был предоставлен необходимый перечень документов, а производителем было указано ООО «Рустер», зарегистрированное в Перми. «Проверка показала, что „Рустер“ не имеет разрешения на переработку молочной продукции, а по адресу производственной площадки находится ТРК „Семья“», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Площадка была исключена из реестра хозяйствующих субъектов, информация об этом также была направлена получателям продукции и в надзорные органы Пермского края. Ранее URA.RU рассказывало, что в пермской деревне нашли фейковый колхоз имени Ленина. По документам, на объекте якобы разводили коров и получали молоко, однако в действительности предприятия по указанному адресу не было.