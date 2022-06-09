«Известия»: для россиян будут строить ночлежки

09 июня 2022 в 08:07 Размер текста - 17 +

Ночлежки для бездомных могут появится в каждом новом районе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В рамках программы строительства приютов для бездомных в каждом новом районе начнут строить ночлежки. Соответствующее предложение внесли в Градостроительный кодекс РФ. «В Градостроительный кодекс РФ предложили внести положение об обязательном создании таких мест при планировании районов, а также развивать сети подобных объектов по стране. Эту инициативу члены комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан направили вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Минстроя Иреку Файзуллину», — сообщают «Известия». Эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук отметил, что на данный момент в России дефицит приютов для бездомных. По словам Склянчука, сейчас функции ночлежек выполняют вокзалы и теплотрассы. Депутат Госдумы Александр Якубовский считает, что внесение соответствующих норм в Градостроительный кодекс поможет решить эту проблему. «Важно оперативно оказывать на государственном уровне им поддержку, чтобы люди могли как можно скорее вернуться к нормальному и безопасному образу жизни», заявил депутат. Сейчас основную часть работы с бездомными в регионах РФ берут на себя благотворительные организации, пишет RT. Так, в Москве помощью бездомным занимается благотворительная организация «Ночлежка», сообщает LIFE . Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

В рамках программы строительства приютов для бездомных в каждом новом районе начнут строить ночлежки. Соответствующее предложение внесли в Градостроительный кодекс РФ. «В Градостроительный кодекс РФ предложили внести положение об обязательном создании таких мест при планировании районов, а также развивать сети подобных объектов по стране. Эту инициативу члены комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан направили вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Минстроя Иреку Файзуллину», — сообщают «Известия». Эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук отметил, что на данный момент в России дефицит приютов для бездомных. По словам Склянчука, сейчас функции ночлежек выполняют вокзалы и теплотрассы. Депутат Госдумы Александр Якубовский считает, что внесение соответствующих норм в Градостроительный кодекс поможет решить эту проблему. «Важно оперативно оказывать на государственном уровне им поддержку, чтобы люди могли как можно скорее вернуться к нормальному и безопасному образу жизни», заявил депутат. Сейчас основную часть работы с бездомными в регионах РФ берут на себя благотворительные организации, пишет RT. Так, в Москве помощью бездомным занимается благотворительная организация «Ночлежка», сообщает LIFE.