К незаконной парковке в Екатеринбурге стянули силовиков. Видео

09 июня 2022 в 10:59 Размер текста - 17 +

Силовики обеспечили вывоз незаконных строений с парковки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Силовики из главного управления ФССП по Свердловской области приехали на незаконную парковку в микрорайоне Широкая речка в Екатеринбурге и вывезли постройки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Судебные приставы Верх-Исетского района освободили незаконно занятую придомовую территорию для жителей дома», — сообщил представитель пресс-службы. На место прибыли силовики в касках и бронежилетах и спецтехника. Рабочие вывезли незаконные охранные будки стоянки. По решению суда предприниматель должен был освободить территорию стоянки сам и убедил властей, что действительно сделал это. Однако силовики, нагрянувшие с проверкой, увидели, что незаконные постройки все еще на месте и сами вывезли их. Предприниматель должен будет заплатить штраф в пять тысяч рублей. Судебные приставы опубликовали видео операции. На нем видна работа специальной техники, вывозившей охранные будки. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Силовики из главного управления ФССП по Свердловской области приехали на незаконную парковку в микрорайоне Широкая речка в Екатеринбурге и вывезли постройки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Судебные приставы Верх-Исетского района освободили незаконно занятую придомовую территорию для жителей дома», — сообщил представитель пресс-службы. На место прибыли силовики в касках и бронежилетах и спецтехника. Рабочие вывезли незаконные охранные будки стоянки. По решению суда предприниматель должен был освободить территорию стоянки сам и убедил властей, что действительно сделал это. Однако силовики, нагрянувшие с проверкой, увидели, что незаконные постройки все еще на месте и сами вывезли их. Предприниматель должен будет заплатить штраф в пять тысяч рублей. Судебные приставы опубликовали видео операции. На нем видна работа специальной техники, вывозившей охранные будки.