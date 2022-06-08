08 июня 2022

К незаконной парковке в Екатеринбурге стянули силовиков. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебные приставы опечатывают БЦ
Силовики обеспечили вывоз незаконных строений с парковки Фото:

Силовики из главного управления ФССП по Свердловской области приехали на незаконную парковку в микрорайоне Широкая речка в Екатеринбурге и вывезли постройки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Судебные приставы Верх-Исетского района освободили незаконно занятую придомовую территорию для жителей дома», — сообщил представитель пресс-службы. На место прибыли силовики в касках и бронежилетах и спецтехника. Рабочие вывезли незаконные охранные будки стоянки.

По решению суда предприниматель должен был освободить территорию стоянки сам и убедил властей, что действительно сделал это. Однако силовики, нагрянувшие с проверкой, увидели, что незаконные постройки все еще на месте и сами вывезли их. Предприниматель должен будет заплатить штраф в пять тысяч рублей.

Судебные приставы опубликовали видео операции. На нем видна работа специальной техники, вывозившей охранные будки.

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Силовики из главного управления ФССП по Свердловской области приехали на незаконную парковку в микрорайоне Широкая речка в Екатеринбурге и вывезли постройки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Судебные приставы Верх-Исетского района освободили незаконно занятую придомовую территорию для жителей дома», — сообщил представитель пресс-службы. На место прибыли силовики в касках и бронежилетах и спецтехника. Рабочие вывезли незаконные охранные будки стоянки. По решению суда предприниматель должен был освободить территорию стоянки сам и убедил властей, что действительно сделал это. Однако силовики, нагрянувшие с проверкой, увидели, что незаконные постройки все еще на месте и сами вывезли их. Предприниматель должен будет заплатить штраф в пять тысяч рублей. Судебные приставы опубликовали видео операции. На нем видна работа специальной техники, вывозившей охранные будки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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