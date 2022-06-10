В Свердловской области из шламохранилища ГОКа достали живого лося. Фото

11 июня 2022 в 09:41 Размер текста - 17 +

Животное застряло в шламохранилище — котлован с песком для сбора и накопления шлама, сточных и технологических вод Фото: pixabay.com В Качканаре на территории комбината «Евраз» в песках шламохранилища застрял годовалый самец лося, а рядом с ним бегал лосенок. К операции по спасению животного подключились сотрудники завода, местные жители и ветеринары, сообщает «Качканарский рабочий» в своей группе «ВКонтакте». «Ночью с 9 на 10 июня в соцсетях появилась информация о том, что в песках шламохранилища завяз лось, а в окрестностях бегает испуганный лосенок. Ситуацию усложняло вечернее время и невозможность подобраться к животному без специальной техники. Кроме того, данная территория является производственной зоной ЕВРАЗ КГОК. Время спасения исчислялось часами, неизвестно было, сколько продержится измученное животное», — сообщает издание. К спасению животных подключились сотрудники комбината, а двое местных жителей предоставили болотоход. С его помощью лося вытянули на поверхность, где его встретили ветеринары. Животному проставили капельницы с витаминами и глюкозой. Обессиленное животное во время спасательной операции не сопротивлялось, а после того, как оказалось на суше, какое-то время приходило в себя. Лось застрял в ночь с 9 на 10 июня Фото: «Качканарский рабочий», vk.com Животное удалось вытянуть с помощью болотохода Фото: «Качканарский рабочий», vk.com Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Качканаре на территории комбината «Евраз» в песках шламохранилища застрял годовалый самец лося, а рядом с ним бегал лосенок. К операции по спасению животного подключились сотрудники завода, местные жители и ветеринары, сообщает «Качканарский рабочий» в своей группе «ВКонтакте». «Ночью с 9 на 10 июня в соцсетях появилась информация о том, что в песках шламохранилища завяз лось, а в окрестностях бегает испуганный лосенок. Ситуацию усложняло вечернее время и невозможность подобраться к животному без специальной техники. Кроме того, данная территория является производственной зоной ЕВРАЗ КГОК. Время спасения исчислялось часами, неизвестно было, сколько продержится измученное животное», — сообщает издание. К спасению животных подключились сотрудники комбината, а двое местных жителей предоставили болотоход. С его помощью лося вытянули на поверхность, где его встретили ветеринары. Животному проставили капельницы с витаминами и глюкозой. Обессиленное животное во время спасательной операции не сопротивлялось, а после того, как оказалось на суше, какое-то время приходило в себя.