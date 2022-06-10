10 июня 2022

В Свердловской области из шламохранилища ГОКа достали живого лося. Фото

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Лоси, косули, волки, лисы, рога, лось, млекопитающие, лесные животные, дикие животные, дикая природа
Животное застряло в шламохранилище — котлован с песком для сбора и накопления шлама, сточных и технологических вод Фото:

В Качканаре на территории комбината «Евраз» в песках шламохранилища застрял годовалый самец лося, а рядом с ним бегал лосенок. К операции по спасению животного подключились сотрудники завода, местные жители и ветеринары, сообщает «Качканарский рабочий» в своей группе «ВКонтакте».

«Ночью с 9 на 10 июня в соцсетях появилась информация о том, что в песках шламохранилища завяз лось, а в окрестностях бегает испуганный лосенок. Ситуацию усложняло вечернее время и невозможность подобраться к животному без специальной техники. Кроме того, данная территория является производственной зоной ЕВРАЗ КГОК. Время спасения исчислялось часами, неизвестно было, сколько продержится измученное животное», — сообщает издание.

К спасению животных подключились сотрудники комбината, а двое местных жителей предоставили болотоход. С его помощью лося вытянули на поверхность, где его встретили ветеринары. Животному проставили капельницы с витаминами и глюкозой. Обессиленное животное во время спасательной операции не сопротивлялось, а после того, как оказалось на суше, какое-то время приходило в себя.

Лось застрял в ночь с 9 на 10 июня
Фото:
Животное удалось вытянуть с помощью болотохода
Фото:

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В Качканаре на территории комбината «Евраз» в песках шламохранилища застрял годовалый самец лося, а рядом с ним бегал лосенок. К операции по спасению животного подключились сотрудники завода, местные жители и ветеринары, сообщает «Качканарский рабочий» в своей группе «ВКонтакте». «Ночью с 9 на 10 июня в соцсетях появилась информация о том, что в песках шламохранилища завяз лось, а в окрестностях бегает испуганный лосенок. Ситуацию усложняло вечернее время и невозможность подобраться к животному без специальной техники. Кроме того, данная территория является производственной зоной ЕВРАЗ КГОК. Время спасения исчислялось часами, неизвестно было, сколько продержится измученное животное», — сообщает издание. К спасению животных подключились сотрудники комбината, а двое местных жителей предоставили болотоход. С его помощью лося вытянули на поверхность, где его встретили ветеринары. Животному проставили капельницы с витаминами и глюкозой. Обессиленное животное во время спасательной операции не сопротивлялось, а после того, как оказалось на суше, какое-то время приходило в себя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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