Кадыров посмеялся над фейками об уничтожении своего полка. «Поднимите руки и сдавайтесь»

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XIX съезд всероссийской политической партии
Рамзан Кадыров заявил о непобедимости своих полков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию об уничтожении полка «Ахмат». Он заявил, что это не правда и в Чечне не один полк «Ахмат».

«Некоторые говорят, что якобы есть много убитых среди полка „Ахмат“. Хочу вас огорчить. Этого не было. Отряд „Ахмат“ существует, в республике не один полк, а два полка имени Ахмата Кадырова. У нас очень много „Ахматов“. Вы должны понять, что нас не победить. Поднимите руки и сдавайтесь», — заявил Кадыров на видео, которое опубликовано в его telegram-канале.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целями спецоперации помощь жителям Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Ранее Кадыров показал кадры отправки новой группы добровольцев на Украину.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию об уничтожении полка «Ахмат». Он заявил, что это не правда и в Чечне не один полк «Ахмат». «Некоторые говорят, что якобы есть много убитых среди полка „Ахмат“. Хочу вас огорчить. Этого не было. Отряд „Ахмат“ существует, в республике не один полк, а два полка имени Ахмата Кадырова. У нас очень много „Ахматов“. Вы должны понять, что нас не победить. Поднимите руки и сдавайтесь», — заявил Кадыров на видео, которое опубликовано в его telegram-канале. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целями спецоперации помощь жителям Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Ранее Кадыров показал кадры отправки новой группы добровольцев на Украину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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