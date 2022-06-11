Кадыров посмеялся над фейками об уничтожении своего полка. «Поднимите руки и сдавайтесь»

11 июня 2022 в 21:52 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров заявил о непобедимости своих полков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию об уничтожении полка «Ахмат». Он заявил, что это не правда и в Чечне не один полк «Ахмат». «Некоторые говорят, что якобы есть много убитых среди полка „Ахмат“. Хочу вас огорчить. Этого не было. Отряд „Ахмат“ существует, в республике не один полк, а два полка имени Ахмата Кадырова. У нас очень много „Ахматов“. Вы должны понять, что нас не победить. Поднимите руки и сдавайтесь», — заявил Кадыров на видео, которое опубликовано в его telegram-канале. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целями спецоперации помощь жителям Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Ранее Кадыров показал кадры отправки новой группы добровольцев на Украину. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию об уничтожении полка «Ахмат». Он заявил, что это не правда и в Чечне не один полк «Ахмат». «Некоторые говорят, что якобы есть много убитых среди полка „Ахмат“. Хочу вас огорчить. Этого не было. Отряд „Ахмат“ существует, в республике не один полк, а два полка имени Ахмата Кадырова. У нас очень много „Ахматов“. Вы должны понять, что нас не победить. Поднимите руки и сдавайтесь», — заявил Кадыров на видео, которое опубликовано в его telegram-канале. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целями спецоперации помощь жителям Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Ранее Кадыров показал кадры отправки новой группы добровольцев на Украину.